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Ryandi Zahdomo
Minggu, 18 Oktober 2026 | 23.30 WIB

Dugaan Pembunuhan Berencana Bharada Valdo, Pengacara Curigai Adanya Pelaku Lain

Ilustrasi penembakan (Dok Antara) - Image

Ilustrasi penembakan (Dok Antara)

JawaPos.com - Pengacara keluarga Bharada Laurentius Valdo Fernandez Lawai mendesak kepolisian mengusut tuntas dugaan pembunuhan berencana di Markas Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri, Tangerang Selatan. Pengacara menilai kasus ini melibatkan lebih dari satu pelaku.

Petrus Bala Pattyona, kuasa hukum korban, menilai kondisi luka parah akibat tembakan dan senjata tajam tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. "Kami berharap kasus ini dibuka seterang-terangnya, siapa pelakunya dan apa motivasinya. Ini kasus pembunuhan berencana, dan kemungkinan tidak dilakukan satu orang," ujar Petrus kepada wartawan  pada Minggu (18/10).

Kejanggalan Penggunaan Tiga Senjata

Kecurigaan pihak keluarga didasari oleh kondisi luka parah pada tubuh korban yang diakibatkan oleh kombinasi senjata api dan senjata tajam. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik telah mengamankan barang bukti berupa senjata api serta senjata tajam jenis sangkur dan golok.

Petrus menilai sangat kecil kemungkinan seluruh rangkaian eksekusi tersebut dilakukan secara tunggal dalam waktu yang bersamaan. "Tidak mungkin satu orang bisa menggunakan tiga senjata pada saat yang bersamaan," lanjutnya.

Editor: Diar Candra
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