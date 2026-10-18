Penebusan Pupuk Subsidi Melalui KDKMP Mulai Berjalan, Harga Tetap Mengacu HET

JawaPos.com - Penebusan pupuk bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai diterapkan di koperasi yang telah siap melayani petani. Mekanisme penebusan dan harga pupuk tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, sementara kesiapan pasokan serta distribusi menjadi faktor penting dalam pelaksanaan skema tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan KDKMP dirancang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa, termasuk menyediakan barang-barang bersubsidi seperti pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan). Hal itu disampaikannya saat mengunjungi KDKMP di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (15/10/2026).

“Jadi ini (KDKMP) milik desa, dikelola oleh Kepala Desa dan Ketua Koperasi, dibantu Manager untuk melayani barang-barang yang subsidi. Bantuan subsidi nanti Alsintan di sini, pupuk di sini, semua subsidi ada di sini,” ujar Zulkifli.

Pemerintah mulai meninjau 10.070 KDKMP di sembilan provinsi sejak 15 Oktober 2026 untuk mempercepat operasionalisasi koperasi. PT Pupuk Indonesia (Persero) mendukung integrasi koperasi yang siap beroperasi ke dalam jaringan distribusi pupuk bersubsidi sesuai Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025.

Bagi petani yang terdaftar dalam e-RDKK, proses penebusan pupuk bersubsidi melalui KDKMP tetap menggunakan mekanisme yang sama. Petani cukup menunjukkan KTP, sedangkan transaksi dicatat melalui sistem i-Pubers. Harga pupuk juga tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Untuk mendukung pelaksanaan skema tersebut, Pupuk Indonesia memberikan edukasi dan pendampingan teknis kepada pengelola koperasi mengenai mekanisme penebusan. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait juga dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan operasional setiap wilayah.

Dari sisi pengawasan, perusahaan menggunakan Command Center untuk memantau distribusi pupuk bersubsidi secara real time, mulai dari pabrik hingga KDKMP. Pemantauan tersebut ditujukan untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan di lapangan dan menjaga penyaluran sesuai prinsip tujuh tepat (7T), yakni tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan penerima.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan perusahaan mendukung penyaluran pupuk bersubsidi melalui KDKMP untuk mendekatkan akses pupuk kepada petani.