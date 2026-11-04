Warga Terdampak Asap Karhutla Masih Butuh Bantuan Masker hingga Logistik

JawaPos.com - PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) Cabang Palangka Raya membantu penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ribuan masker KN95 beserta susu steril resmi disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kesehatan setempat guna melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman kabut asap.

Bantuan logistik kesehatan tersebut diserahkan langsung dan diterima oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Rainer Danny P. Mamahit.

Langkah kolaboratif ini dihadirkan untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menekan risiko gangguan kesehatan akibat buruknya kualitas udara.

Kabut asap pekat yang kerap menyertai musim karhutla berpotensi memicu berbagai gangguan pernapasan serta menghambat produktivitas warga.

Melalui penyaluran ini, masker KN95 dipilih karena memiliki efektivitas tinggi dalam menyaring partikel halus berbahaya dari polusi asap.

Selain alat pelindung pernapasan, paket bantuan turut dilengkapi dengan produk susu steril. Tambahan asupan nutrisi ini diproyeksikan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh masyarakat yang berada di wilayah terdampak.

Branch Manager PKSS Cabang Palangka Raya, Faizhal Fajar Zhyahrial, menegaskan bahwa aksi sosial ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap keselamatan warga yang tetap harus beraktivitas di tengah kepungan kabut asap.

"Kami berharap bantuan ini dapat membantu masyarakat menjaga kesehatan, terutama mereka yang tetap harus menjalankan aktivitas sehari-hari di tengah kondisi kabut asap. Kami juga berharap bantuan ini dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari dampak karhutla," ujar Faizhal.