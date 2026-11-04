Dorong Hilirisasi, Siapkan Investasi Untuk Bangun Pabrik Kelapa di NTB

JawaPos.com – Pengusaha Jerry Hermawan Lo berencana berinvestasi dengan membangun pabrik pengolahan kelapa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah ini sebagai bagian dari upayanya emperkuat hilirisasi kelapa, meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Jerry mengatakan, realisasi pembangunan pabrik membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama dalam memperluas areal perkebunan dan melakukan peremajaan tanaman kelapa guna menjamin ketersediaan bahan baku industri.

”Saya sudah berjanji kepada Pak Gubernur, tolong lakukan replanting kelapa sebanyak mungkin. Nanti kelompok usaha saya akan membangun pabrik di sini. Itu janji saya,” kata Jerry dalam keterangan tertulis kepada awak media, Rabu (4/11/2026).

Komitmen tersebut disampaikan Jerry saat penyerahan Beasiswa Kelapa 2026 oleh Yayasan JHL Merah Putih Kasih kepada 100 mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram).Kegiatan itu dihadiri Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal, Rektor Unram Prof. Dr. Sukardi, MPd., serta jajaran akademisi dan mahasiswa.

Menurut Jerry, pembangunan pabrik di NTB merupakan bagian dari ekspansi industri pengolahan kelapa yang dikembangkan kelompok usahanya. Saat ini, pihaknya telah memiliki tiga pabrik kelapa dan berencana menambah dua pabrik lagi pada 2027, dengan target kapasitas pengolahan mencapai dua juta butir kelapa per hari.

Jerry menjelaskan, kelompok usahanya kini mengembangkan konsep Royal Agro Industry, yakni sistem usaha pertanian yang mengutamakan pengolahan hasil panen menjadi produk jadi atau setengah jadi sebelum dipasarkan.

Dia mengatakan bahwa NTB memiliki potensi besar menjadi salah satu pusat pengembangan industri kelapa nasional. Apalagi, kelapa memiliki masa produktif yang panjang dan hampir seluruh bagian buahnya dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai ekonomi.

”Umur produktif kelapa, kalau dirawat dengan baik, bisa mencapai 50 sampai 60 tahun. Jadi, kita tidak perlu iri kepada provinsi yang memiliki perkebunan sawit luas. NTB punya potensi kelapa yang sangat besar,” katanya.

Jerry menjelaskan, sabut kelapa dapat diolah menjadi berbagai material bangunan, seperti genteng, papan, dan bahan lantai. Kelompok usahanya bahkan telah mengembangkan sejumlah produk berbahan sabut kelapa dan mengajukan perlindungan hak kekayaan intelektual atas inovasi tersebut.