Pemkab Siapkan Program Baca Tulis Al-Qur’an di Sekolah, DPRD Karawang Dorong Regenerasi Seni Islami

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Karawang menyiapkan program membaca dan menulis Al-Qur’an di sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, sebagai upaya membentuk generasi muda yang religius.

”Insyaa Allah tahun depan akan digulirkan program membaca dan menulis Al-Qur’an tingkat SD hingga SMP, termasuk di TK,” kata Bupati Karawang Aep Syaepuloh seperti dilansir dari Antara.

Dia menyampaikan, program ini bisa diterapkan melalui muatan lokal atau sejenis kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

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Pemkab Karawang akan menggandeng sejumlah organisasi dan lembaga keagamaan, untuk memperkuat pendampingan kepada peserta didik dalam mempelajari Al-Qur’an sejak usia dini.

Menurut dia, program ini merupakan bagian dari salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Karawang dalam memperkuat pendidikan karakter sekaligus membentuk generasi muda yang religius dan berakhlak mulia.

”Kami ingin anak-anak di Karawang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan membaca, menulis, dan mencintai Al-Qur’an,” papar Aep Syaepuloh.

Sementara itu, komitmen melestarikan seni musik Islami sekaligus mendorong regenerasi seniman religi terus dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Karawang Endang Sodikin.

Melalui gelaran LASQI Nusantara Fest 2026, Endang mendorong lahirnya generasi muda yang mampu mengembangkan sekaligus menjaga eksistensi seni musik Islami di Kabupaten Karawang.