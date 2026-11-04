Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Kamis, 5 November 2026 | 02.17 WIB

Pemkab Siapkan Program Baca Tulis Al-Qur’an di Sekolah, DPRD Karawang Dorong Regenerasi Seni Islami

LASQI Nusantara Fest 2026 digelar untuk melestarikan seni musik Islami di Kabupaten Karawang. (Istimewa) - Image

LASQI Nusantara Fest 2026 digelar untuk melestarikan seni musik Islami di Kabupaten Karawang. (Istimewa)

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Karawang menyiapkan program membaca dan menulis Al-Qur’an di sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, sebagai upaya membentuk generasi muda yang religius.

”Insyaa Allah tahun depan akan digulirkan program membaca dan menulis Al-Qur’an tingkat SD hingga SMP, termasuk di TK,” kata Bupati Karawang Aep Syaepuloh seperti dilansir dari Antara.

Dia menyampaikan, program ini bisa diterapkan melalui muatan lokal atau sejenis kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

Pemkab Karawang akan menggandeng sejumlah organisasi dan lembaga keagamaan, untuk memperkuat pendampingan kepada peserta didik dalam mempelajari Al-Qur’an sejak usia dini.

Menurut dia, program ini merupakan bagian dari salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Karawang dalam memperkuat pendidikan karakter sekaligus membentuk generasi muda yang religius dan berakhlak mulia.

”Kami ingin anak-anak di Karawang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan membaca, menulis, dan mencintai Al-Qur’an,” papar Aep Syaepuloh.

Sementara itu, komitmen melestarikan seni musik Islami sekaligus mendorong regenerasi seniman religi terus dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Karawang Endang Sodikin.

Melalui gelaran LASQI Nusantara Fest 2026, Endang mendorong lahirnya generasi muda yang mampu mengembangkan sekaligus menjaga eksistensi seni musik Islami di Kabupaten Karawang.

Salah satu rangkaian kegiatan tersebut adalah Festival Pop Religi atau Pop Islami diikuti 28 peserta.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Eksklusif! 24 Seniman Bangun Monumen Digital Timnas Indonesia, Kisah Haru di Balik GARUDA 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Eksklusif! 24 Seniman Bangun Monumen Digital Timnas Indonesia, Kisah Haru di Balik GARUDA 2026

Selasa, 13 Oktober 2026 | 23.43 WIB

Seniman Manga Jepang Takashi Okazaki Raih Emmy lewat Star Wars - Image
Music & Movie

Seniman Manga Jepang Takashi Okazaki Raih Emmy lewat Star Wars

Selasa, 8 September 2026 | 17.58 WIB

Ketika Seniman Bicara Seni dan AI, Akankah Teknologi Menggantikan Kreativitas Manusia? - Image
Seni Rupa

Ketika Seniman Bicara Seni dan AI, Akankah Teknologi Menggantikan Kreativitas Manusia?

Senin, 24 Agustus 2026 | 00.34 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore