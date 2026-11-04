Seluruh Desa di Jabar Sudah Berlistrik, Tapi Kampung Terpencil Masih Nebeng

Petugas PLN UIT JBM melakukan rekonduktoring dan pemberian tegangan pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Tuban–Kerek Line #2. (Dok. PLN UIT JBM)
JawaPos.com - Seluruh desa di Jawa Barat diklaim telah mendapatkan akses listrik. Meski demikian, pemerataan jaringan listrik hingga ke tingkat kampung masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, Tulus Arifan menjelaskan persoalan kelistrikan saat ini bukan lagi sekadar ketersediaan listrik di tingkat desa, melainkan akses masyarakat terhadap jaringan listrik secara mandiri.
Menurutnya masih terdapat sejumlah kampung yang warganya harus menyambungkan aliran listrik dari rumah atau bangunan milik warga lain.
Kondisi tersebut umumnya ditemukan di wilayah yang lokasinya cukup jauh dan memiliki jumlah penduduk relatif sedikit.
"Kalau di desa itu sudah 100 persen. Hanya memang saya bilang tadi tentang kemandirian, jadi masih ada yang masih ikut serta, dia mengambil listriknya itu masih nebeng dari yang mempunyai tempat ini, jadi masih nyambung-menyambung," ujar Tulus di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (4/11).
Dia menjelaskan, salah satu tantangan perluasan jaringan listrik adalah kondisi geografis dan jumlah penduduk di setiap kampung yang berbeda-beda.
Beberapa wilayah bahkan hanya dihuni sekitar 20 hingga 30 kepala keluarga sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam pembangunan jaringan.
"Karena memang kampung-kampung di desa itu kan lain-lain, ada hanya 30 kepala keluarga, ada cuma 20, tapi walau bagaimanapun mereka itu adalah warga kami yang memang harus bisa menikmati energi listrik itu," jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat terus berkoordinasi dengan PLN agar pembangunan jaringan listrik dapat menjangkau seluruh permukiman, termasuk wilayah yang jauh dari pusat desa.
Selain pemerataan jaringan listrik, pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022