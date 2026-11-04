Seluruh Desa di Jabar Sudah Berlistrik, Tapi Kampung Terpencil Masih Nebeng

JawaPos.com - Seluruh desa di Jawa Barat diklaim telah mendapatkan akses listrik. Meski demikian, pemerataan jaringan listrik hingga ke tingkat kampung masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, Tulus Arifan menjelaskan persoalan kelistrikan saat ini bukan lagi sekadar ketersediaan listrik di tingkat desa, melainkan akses masyarakat terhadap jaringan listrik secara mandiri.

Menurutnya masih terdapat sejumlah kampung yang warganya harus menyambungkan aliran listrik dari rumah atau bangunan milik warga lain.

Kondisi tersebut umumnya ditemukan di wilayah yang lokasinya cukup jauh dan memiliki jumlah penduduk relatif sedikit.

"Kalau di desa itu sudah 100 persen. Hanya memang saya bilang tadi tentang kemandirian, jadi masih ada yang masih ikut serta, dia mengambil listriknya itu masih nebeng dari yang mempunyai tempat ini, jadi masih nyambung-menyambung," ujar Tulus di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (4/11).

Dia menjelaskan, salah satu tantangan perluasan jaringan listrik adalah kondisi geografis dan jumlah penduduk di setiap kampung yang berbeda-beda.

Beberapa wilayah bahkan hanya dihuni sekitar 20 hingga 30 kepala keluarga sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam pembangunan jaringan.

"Karena memang kampung-kampung di desa itu kan lain-lain, ada hanya 30 kepala keluarga, ada cuma 20, tapi walau bagaimanapun mereka itu adalah warga kami yang memang harus bisa menikmati energi listrik itu," jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat terus berkoordinasi dengan PLN agar pembangunan jaringan listrik dapat menjangkau seluruh permukiman, termasuk wilayah yang jauh dari pusat desa.

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