Polda Jatim Serahkan Sisa Tubuh Dini dan Anaknya yang Dimutilasi Suami Siri ke Keluarga Korban

Polda Jawa Timur menyerahkan 15 tulang yang masih tersisa dari bagian tubuh Dini Hardiyanti, 30, dan anaknya AGEF, 4, kepada keluarganya, Rabu (4/11/2026). (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Polda Jawa Timur menyerahkan 15 tulang yang masih tersisa dari bagian tubuh Dini Hardiyanti, 30, dan anaknya AGEF, 4, kepada keluarganya, Rabu (4/11/2026).
Sisa jasad korban itu langsung dibawa menuju kampung halaman di Bogor, Jawa Barat dan akan segera dimakamkan.
Kabiddokkes Polda Jawa Timur Kombes. Pol Wahono Edhi P menjelaskan bahwa 15 fregem tulang yang ditemukan itu identik keluarga korban setelah dilakukan tes DNA.
"Kami juga sudah lakukan pemeriksaan lanjutan dengan DNA. Sebagai pembanding yang kami ambil adalah ibu dari korban dan hasilnya bahwa betul tulang dengan pembanding dari ibu yang kita ambil adalah darah, itu adalah identik," katanya di RS Bhayangkara.
Wahono tidak bisa merinci tulang apa saja yang tersisa. Sebab, ukurannya yang sangat kecil. Namun, dari satu tulang yang berhasil diidentifikasi adalah tulang panggul.
"Kalau merincikan 15 fragmen itu sangat sulit karena posisinya kecil-kecil. Tulang kalau sudah dipotong jadi kecil-kecil kami susah, tetapi ada salah satu bagian tulang yang dari bentuk anatominya itu bagian dari kalau bahasa Indonesia tulang panggul," jelasnya.
Sementara itu kuasa hukum keluarga korban Iqbal Shermaaf mengatakan bahwa jenazah akan langsung dimakamnkan setibanya di Bogor, Jawa Barat.
"Jenazah hari ini langsung kami bawa ke Bogor dan akan dimakamkan hari ini juga," kata Iqbal.
Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada jajaran kepolisian di Polda Jawa Timur yang telah mengawal kasus ini agar keluarga korban mendapatkan kepastian hukum.
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