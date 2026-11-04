BNPB dan UI Luncurkan Program Pemulihan Sosial untuk Penyintas Bencana Tanah Bergerak Sukabumi

Proses pendampingan pascabencana oleh Universitas Indonesia dan BNPB. (Istimewa)
JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Universitas Indonesia (UI) menjalankan program pendampingan sosial di Kampung Haji, Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung.
Program ini menyasar tiga kelompok masyarakat, yakni bidang kesehatan, keagamaan, serta pendidikan dan kepemudaan.
Salah satu tahapannya diwujudkan melalui penyerahan bantuan barang stimulan kepada ketiga kelompok tersebut baru-baru ini.
Bantuan itu diharapkan dapat menghidupkan kembali aktivitas warga di kawasan relokasi sekaligus memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.
Pendampingan ini menjadi penting karena dampak bencana tidak hanya berkaitan dengan kerusakan bangunan dan infrastruktur.
Ketika harus meninggalkan rumah, warga juga kehilangan lingkungan sosial, ruang berkumpul, rutinitas, hingga rasa aman yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Karena itu, pemulihan pascabencana perlu mencakup aspek sosial agar masyarakat tidak sekadar memiliki tempat tinggal baru, tetapi juga mampu membangun kembali kehidupan komunitasnya.
Sebagai informasi, bencana pergerakan tanah di Desa Kertaangsana mulai terjadi pada Februari 2019 dan semakin parah pada akhir April 2019.
Peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan rumah, jalan, fasilitas umum, hingga lahan pertanian.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022