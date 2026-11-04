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Penulis: Rian Alfianto
Kamis, 5 November 2026 | 00.42 WIB

BNPB dan UI Luncurkan Program Pemulihan Sosial untuk Penyintas Bencana Tanah Bergerak Sukabumi

Proses pendampingan pascabencana oleh Universitas Indonesia dan BNPB. (Istimewa) - Image

Proses pendampingan pascabencana oleh Universitas Indonesia dan BNPB. (Istimewa)

JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Universitas Indonesia (UI) menjalankan program pendampingan sosial di Kampung Haji, Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung.

Program ini menyasar tiga kelompok masyarakat, yakni bidang kesehatan, keagamaan, serta pendidikan dan kepemudaan.

Salah satu tahapannya diwujudkan melalui penyerahan bantuan barang stimulan kepada ketiga kelompok tersebut baru-baru ini.

Bantuan itu diharapkan dapat menghidupkan kembali aktivitas warga di kawasan relokasi sekaligus memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

Pendampingan ini menjadi penting karena dampak bencana tidak hanya berkaitan dengan kerusakan bangunan dan infrastruktur.

Ketika harus meninggalkan rumah, warga juga kehilangan lingkungan sosial, ruang berkumpul, rutinitas, hingga rasa aman yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Karena itu, pemulihan pascabencana perlu mencakup aspek sosial agar masyarakat tidak sekadar memiliki tempat tinggal baru, tetapi juga mampu membangun kembali kehidupan komunitasnya.

Sebagai informasi, bencana pergerakan tanah di Desa Kertaangsana mulai terjadi pada Februari 2019 dan semakin parah pada akhir April 2019.

Peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan rumah, jalan, fasilitas umum, hingga lahan pertanian.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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