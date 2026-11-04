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Penulis: Ryandi Zahdomo
Rabu, 4 November 2026 | 21.30 WIB

Forum Kebangsaan DIY Desak Pemakzulan Gibran, Foto Wapres Pun Diturunkan

Penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jogja. (Istimewa) - Image

Penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jogja. (Istimewa)

JawaPos.com - Kelompok massa yang mengatasnamakan Forum Kebangsaan DIY mendatangi Gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro untuk menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (4/11). Di tengah penyampaian aspirasi tersebut, massa aksi juga melakukan aksi simbolis dengan menurunkan bingkai foto resmi Wakil Presiden dari dinding gedung dewan.

Dikutip dari Radar Jogja (JawaPos Group), kedatangan para aktivis dan tokoh masyarakat Yogyakarta ini diterima secara resmi oleh Wakil Ketua DPRD DIY Imam Taufik beserta jajaran Komisi A.

Tampak pula hadir Wakil Ketua Komisi A Hifni Muhammad Nasikh, Anggota Dewan Akhid Nuryati, Sigit Nursyam Priyanto, Arif Kurniawan, serta Ketua Fraksi PDI Perjuangan Yuni Satya Rahayu yang terekam berada di tengah kerumunan saat aksi penurunan bingkai foto berlangsung.

Tudingan Cacat Formil dan Landasan Hukum

Aksi dan tuntutan tegas ini dipicu oleh hasil kajian forum terhadap dua putusan lembaga peradilan yang terbit pada Oktober 2026.

Landasan utama yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026.

Berdasarkan kajian tersebut, forum menilai posisi Wakil Presiden mengalami cacat formil akibat dugaan penggunaan dokumen pendidikan luar negeri yang tidak memiliki bukti penyetaraan sah setingkat ijazah SMA.

Hal ini dinilai melanggar Pasal 6 UUD 1945 dan Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017.

Urgensi Hak Angket dan Pengusutan Hukum

Guna menindaklanjuti temuan tersebut, Aliansi Aktivis dan Tokoh Masyarakat DIY mendesak DPR RI untuk segera menggunakan Hak Angket dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan.

Editor: Diar Candra
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