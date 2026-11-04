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Penulis: Wahyu Wisnu Wardhana
Kamis, 5 November 2026 | 00.47 WIB

Hasil Tes DNA Pastikan Identitas Korban, Polda Jatim Serahkan 2 Jenazah Kasus Pembunuhan Madiun

Polda Jatim menyerahkan 2 jenazah korban pembunuhan di Madiun (Dok Polda Jatim) - Image

Polda Jatim menyerahkan 2 jenazah korban pembunuhan di Madiun (Dok Polda Jatim)

JawaPos.com - Polda Jawa Timur menyerahkan jenazah dua korban (ibu dan anak) kasus pembunuhan di Kota Madiun kepada pihak keluarga di Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso, Surabaya, Rabu (4/11).

Penyerahan dilakukan setelah tim Kedokteran Kepolisian (Dokpol) Polda Jatim menyelesaikan serangkaian pemeriksaan forensik. Termasuk pemeriksaan DNA yang memastikan identitas kedua korban.

Penyerahan jenazah dilakukan oleh Kabid Dokkes Polda Jatim Kombes Pol Dr. dr. Wahono Edhi, didampingi Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Roy H.M. Sihombing, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast, serta Karumkit Bhayangkara Surabaya Kombes Pol dr. Bayu Dharma Shanti.

Kabid Dokkes Polda Jatim Kombes Pol Wahono Edhi menjelaskan pemeriksaan forensik dilakukan terhadap 15 fragmen tulang yang ditemukan dalam rangkaian proses penyidikan kasus pembunuhan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, seluruh fragmen yang diterima dipastikan merupakan tulang manusia dan berasal dari dua individu berbeda.

Untuk memastikan identitas korban, tim forensik kemudian melakukan pemeriksaan DNA dengan menggunakan sampel pembanding dari keluarga korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA tersebut, tim Dokpol Polda Jatim memastikan bahwa fragmen tulang yang diperiksa berasal dari kedua korban, yakni seorang ibu dan anak dalam kasus pembunuhan di Kota Madiun.

Editor: Diar Candra
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