Istri Meninggal Baru 7 Hari, Ayah di Kalsel Rudapaksa Anak Kandung

Ilustrasi anak korban rudapaksa. (Freepik)
JawaPos.com - Seorang ayah berinisial AR, 41, merudapaksa anak kandungnya sendiri seusai istrinya meninggal di hari ketujuh. Pemerkosaan terhadap anak berusia 15 tahun ini terjadi di Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Kanit PPA Polres Tanah Bambu Aipda Puput Ari Pambudi mengatakan, peristiwa tersebut terjadi di kediaman pelaku pada Jumat malam, (18/9) lalu.
"Saat itu, korban tinggal bersama ayahnya setelah ibunya meninggal dunia," ujar Puput seperti dikutip dari Radar Banjarmasin, Jumat (30/10).
Sebelum kejadian, ia menerangkan bahwa korban tinggal bersama ibunya di Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Kedua orang tuanya berpisah beberapa bulan setelah korban lahir. Selama belasan tahun, korban tidak tinggal bersama ayahnya.
Namun pada awal 2026, orang tuanya rujuk. Sayangnya, tak lama kemudian ibu korban meninggal dunia. Korban pun akhirnya tinggal bersama ayahnya di Tanah Bumbu.
Saat peringatan tujuh hari kematian ibunya, korban melihat ayahnya termenung di kamar dan terdorong untuk menghampiri pelaku.
Namun, ayahnya kemudian meminta korban menemaninya tidur di kamar. Korban menuruti permintaan itu tanpa rasa curiga. Keduanya lalu tertidur.
Sekitar tengah malam, korban terbangun karena merasa celananya dilepas dan terkejut mendapati ayahnya sudah berada di atas tubuhnya.
Puput menerangkan, korban tak berani melawan lantaran pelaku mengancam akan mematahkan kaki atau membunuh korban jika memberontak.
Keesokan harinya, korban kembali ke Marabahan menggunakan sepeda motor. Ia membawa uang Rp 5 juta milik pelaku untuk biaya pulang.
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