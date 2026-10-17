Mangrove Konawe Selatan Diduga Dibobol, SAHI Lapor ke Kejaksaan Agung

JawaPos.com - Yayasan Sahabat Alam Hijau Indonesia (SAHI) laporkan salah satu perusahaan tambang ke Kejaksaan Agung.

Dalam laporan Dumas Nomor SAHI-DUMAS/01/16/10/2026 tertanggal 16 Oktober 2026, itu mengungkap dugaan perusakan Hutan Lindung Mangrove di Desa Wadonggo, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Perusahaan itu diduga nekat membabat mangrove demi membuka akses jalur hauling road dan pelabuhan bongkar muat (jetty).

”Padahal di lokasi, Gakkum Kementerian Kehutanan telah memasang papan peringatan dan segel larangan resmi. Area dalam pengawasan, dilarang digunakan,” tandas pengurus SAHI Aulia Taswin dan Budhi Yuwono.

”Namun armada pengangkut ore nikel tetap melintas. Seolah segel negara tidak ada artinya,” sambung dia.

Menurut dia hutan mangrove adalah benteng terakhir pesisir. Penahan abrasi, penyerap karbon, rumah bagi ribuan biota. Tapi di Konawe Selatan, benteng itu diduga dibobol.

Baca Juga:DPRD DIY Nilai Wacana Pembayaran Gaji PNS via Kopdes Merah Putih Tak Masuk Akal

”Di lokasi jelas ada papan/spanduk penyegelan dari Gakkum Kemenhut yang menyatakan area tersebut dalam pengawasan dan dilarang digunakan.” Terang dia.

”Mereka tetap menerobos dan menjalankan aktivitas perkapalan serta pemuatan ore nikel. Ini bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan bentuk perlawanan terhadap hukum,” tegas Aulia Taswin.