Abrasi Ancam Pantura Jawa, Mangrove Diupayakan Jadi Benteng Alam

Ilustrasi penanaman mangrove di kawasan Pesisir Utara Jawa. (Istimewa)
JawaPos.com - Abrasi menjadi salah satu ancaman yang semakin penting di kawasan pesisir pantai utara (Pantura) Jawa. Salah satu upaya mitigasi adalah memperkuat kawasan mangrove sebagai benteng alam.
Sejak 2024 hingga saat ini, lebih dari 269.000 bibit mangrove telah ditanam di sejumlah wilayah Pantai Utara Jawa, mencakup Semarang, Kendal, Batang, Indramayu, Gresik, dan Bekasi.
Penanaman tersebut merupakan bagian dari program Tanam Pantau yang dijalankan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dan grup, Subholding Gas Pertamina.
Namun, penanaman mangrove tidak cukup jika berdiri sendiri.
Pengelolaan pesisir membutuhkan keterhubungan antara kawasan pantai, daerah aliran sungai (DAS), ketahanan pangan, mitigasi bencana, hingga keterlibatan masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak.
Kawasan pesisir utara Jawa menghadapi tekanan lingkungan yang kompleks.
Perubahan iklim, perubahan kondisi lingkungan, serta aktivitas di wilayah hulu dan hilir dapat memengaruhi ketahanan kawasan pesisir.
Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah Pujiharini mengatakan, mangrove memiliki peran penting dalam rehabilitasi ekosistem sekaligus memperkuat ketahanan pesisir.
menurut dia, kawasan pesisir memiliki tantangan yang semakin besar akibat perubahan lingkungan dan perubahan iklim.
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