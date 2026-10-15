Layanan BBM di Bali Berangsur Kondusif, Pertamina Tambah Pasokan, Operasikan SPBU 24 Jam

JawaPos.com – Pertamina Patra Niaga menyebut layanan BBM di sejumlah SPBU di Bali mulai berangsur kondusif. Hingga kini, sekitar 19 juta liter dari total tambahan pasokan 57,9 juta liter BBM yang direncanakan telah tiba di Fuel Terminal Sanggaran dan Integrated Terminal Manggis.

Sisa pasokan dijadwalkan tiba secara bertahap dalam dua hingga tiga hari ke depan. Tambahan tersebut terdiri atas Pertalite dan Pertamax untuk memperkuat ketersediaan BBM serta memperlancar distribusi ke SPBU di Bali.

Untuk mempercepat penyaluran, Pertamina Patra Niaga menyiagakan 108 mobil tangki dengan dukungan 465 awak mobil tangki. Fuel Terminal Sanggaran dan Integrated Terminal Manggis juga beroperasi selama 24 jam guna mengoptimalkan penerimaan dan penyaluran BBM.

Selain itu, sebanyak 66 SPBU di wilayah Denpasar dan Badung beroperasi selama 24 jam. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan BBM sekaligus membantu mengurai antrean kendaraan.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, perusahaan terus memperkuat pasokan dan distribusi untuk mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali.

“Kami terus mengoptimalkan pasokan dan distribusi BBM di Bali melalui penambahan suplai, kesiapan armada mobil tangki, serta pengoperasian terminal dan SPBU selama 24 jam. Saat ini, kondisi layanan di sejumlah wilayah mulai berangsur kondusif. Namun, upaya pemulihan akan terus kami lanjutkan agar penyaluran BBM semakin lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Kitty.

Selain memperkuat pasokan dan distribusi, Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan layanan penjualan BBM secara literan di sejumlah SPBU di Kota Denpasar. Layanan ini terutama dilakukan di lokasi dengan kepadatan kendaraan dan antrean tinggi.

Sejak hari pertama pelaksanaan, penjualan melalui layanan tersebut mencapai sekitar 5.000 liter per hari. Upaya ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan BBM masyarakat di tengah tingginya antrean.

Seiring dengan proses normalisasi distribusi, Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Masyarakat juga diminta tidak menimbun BBM atau membeli BBM bersubsidi untuk dijual kembali secara ilegal.