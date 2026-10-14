Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Rabu, 14 Oktober 2026 | 23.24 WIB

Kementerian ESDM Ungkap Penyebab Antrean Panjang BBM di Bali

Antrean BBM di Bali. (Foto:Radar Bali) - Image

Antrean BBM di Bali. (Foto:Radar Bali)

JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan permasalahan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Bali baru-baru ini.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengatakan antrean tersebut disebabkan oleh masalah proses distribusi. 

Laode bilang, terjadi keterlambatan kapal pembawa bahan bakar yang turut berimbas pada proses distribusi ke SPBU.

"Jadi, kemarin memang ada keterlambatan kapal. Kapalnya sudah tiba, sejak hari senin kemarin sudah dilakukan operasi pasar 24 jam," kata Laode kepada wartawan di Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (14/10).

Dirinya menargetkan permasalahan antrean ini dapat rampung hari ini atau Kamis (15/10) besok.

"Semoga, mungkin hari ini atau besok sudah selesai permasalahannya," lanjutnya.

Laode menambahkan, dari sisi ketahanan pasokan, dirinya memastikan Indonesia memiliki cadangan bahan bakar dalam level aman, yakni 18-20 hari.

Adapun, kata dia, adanya permasalahan distribusi bahan bakar saat ini disebabkan oleh faktor musim. 

Untuk daerah yang mengandalkan angkutan sungai, misalnya, kondisi sungai yang mengering membuat pengangkutan harus dialihkan menggunakan truk.

"Kalau yang di darat itu biasanya pakai angkutan sungai, sungainya kering, diantar pakai truk, truknya kan enggak bisa cepat nyampainya, berjam-jam dan volumenya tidak banyak," kata dia.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Persoalan yang Menguji Indonesia pada Oktober 2026, dari Kabut Asap hingga Krisis BBM - Image
Nasional

5 Persoalan yang Menguji Indonesia pada Oktober 2026, dari Kabut Asap hingga Krisis BBM

Rabu, 14 Oktober 2026 | 18.29 WIB

Atasi Kelangkaan BBM di Bali, Pertamina Datangkan 20.500 KL Bensin - Image
Energi

Atasi Kelangkaan BBM di Bali, Pertamina Datangkan 20.500 KL Bensin

Selasa, 13 Oktober 2026 | 16.54 WIB

Pertamina Amankan Energi untuk Grand Prix of Indonesia 2026, Tambah Pasokan BBM 50 Persen di Lombok - Image
Energi

Pertamina Amankan Energi untuk Grand Prix of Indonesia 2026, Tambah Pasokan BBM 50 Persen di Lombok

Jumat, 9 Oktober 2026 | 22.15 WIB

Terpopuler

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang - Image
1

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

2

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

3

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan

8

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang

9

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

10

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore