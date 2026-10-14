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Sabik Aji Taufan
Kamis, 15 Oktober 2026 | 04.18 WIB

Ruas Tapan–Batas Jambi Sudah Beroperasi Fungsional, Pembersihan Material Longsor Dikebut

Ruas jalan nasional Tapan–Batas Jambi, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat terdampak longsor. (Kementerian PU)

 

JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan ruas jalan nasional Tapan–Batas Jambi, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat sudah kembali beroperasi secara fungsional. Pembersihan material longsor terus dikerjakan dalam kegiatan operasi darurat.
 
Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, penanganan di 14 titik longsor masih berlangsung. Sebanyak 10 alat berat dikerahkan ke lokasi.
 
Penanganan ini difokuskan untuk mengamankan lokasi berisiko terhadap keselataman pengendara. Pengaturan lalu lintas secara buka tutup dilakukan di lokasi longsor.
 
“Untuk Tapan–Batas Jambi, akses sudah kembali fungsional. Tetapi 14 titik longsor tetap harus ditangani dan diamankan. Pekerjaan darurat harus segera menyambung ke penanganan permanen,” kata Dody, Rabu (14/10).
 
 
Longsor dipicu hujan berintensitas tinggi yang terjadi pada 9–11 Oktober 2026 dan berdampak pada ruas jalan Tapan–Batas Jambi sepanjang 16,2 kilometer. Berdasarkan laporan penanganan bencana BPJN Sumbar, terdapat 14 titik longsoran, terdiri atas dua titik longsor di bawah badan jalan dan 12 titik longsor pada lereng di atas badan jalan.
 
Sejumlah titik mengalami kerusakan dengan tingkat risiko tinggi. Pada KM 219+100, badan jalan mengalami longsor hingga setengah bagian sehingga berisiko sangat tinggi mengalami amblas. Sementara itu, titik KM 231+650 juga masuk kategori berisiko tinggi dan memerlukan penanganan lebih lanjut.
 
Longsoran dari lereng menutup akses di 10 titik. Sedangkan 2 titik lainnya hanya mengalami longsoran kecil.
 
Adapun alat berat yang dikerahkan berupa empat unit ekskavator, dua unit wheel loader, satu unit motor grader, dan tiga unit dump truck. Peralatan tersebut digunakan untuk membersihkan material berupa tanah, bebatuan, batang pohon, serta material lain yang menutupi badan jalan, sekaligus mendukung penanganan pada titik-titik terdampak.
 
Pengaturan lalu lintas di lapangan dilakukan agar penanganan dapat berjalan dengan maksimal, serta keselamatan pengguna jalan dan petugas di lapangan tetap terjaga.

Editor: Sabik Aji Taufan
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