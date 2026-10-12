Cegah Warga Terisolasi, Pemulihan Akses di 8 Titik Tapan–Jambi Akibat Longsor Dipercepat

Pembersihan material longsor di ruas Tapan-Jambi. (Kementerian PU)

JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemulihan 8 titik terdampak bencana tanah longsor dan amblas badan jalan di ruas jalan nasional Tapan–Batas Jambi, Nagari Jangki Ayam, Kecamatan Ranah Ampek Hulu, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Saat ini 4 titik sudah berhasil dibersihan pasca hujan deras melanda pada 9-10 Oktober 2026. Titik lainnya masih dalam penanganan petugas di lapangan.

Penanganan dilakukan melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat (Sumbar). Percepatan dilakukan agar konektivitas jalan nasional bisa segera dipulihkan.

Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, pemulihan konektivitas menjadi prioritas selama tanggap darurat bencana. Hal ini dibutuhkan agar distribusi logistik tidak terhambat.

“Kami bekerja tanpa jeda untuk memastikan keterisolasian wilayah bisa ditangani secepat mungkin. Keselamatan masyarakat dan kelancaran mobilitas menjadi prioritas kami,” kata Dody, Senin (12/10).

Sebanyak 2 unit excavator dan 2 unit wheel loader telah dikerahkan ke lokasi terdampak. Alat berat digunakan untuk membersihkan material longsor.

Tim BPJN Sumbar juga memasang rambu-rambu peringatan dan police line untuk mengantisipasi risiko keselamatan bagi pengguna jalan.

Satgas BPJN Sumatera Barat bersama pihak terkait masih melanjutkan pembersihan material longsor dan penanganan badan jalan yang amblas. Proses pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi medan, curah hujan, stabilitas lereng, serta keselamatan petugas.

Kondisi hujan yang masih tinggi turut menjadi tantangan petugas di lapangan. Sebab, masih menilkan risiko pergerakan tanah susulan sehingga setiap tahapan pekerjaan perlu dilakukan dengan cermat untuk memastikan keamanan petugas dan efektivitas penanganan.

Saat ini, ruas jalan nasional Tapan–Batas Jambi masih belum dapat dilalui kendaraan karena proses pembersihan dan penanganan di sejumlah titik belum selesai. Pengguna jalan diimbau menunda perjalanan melalui ruas tersebut hingga akses dinyatakan aman dan dibuka kembali.