Atria Wedding Fair 2026 Hadirkan Solusi Praktis Pernikahan Impian, Tradisional hingga Modern

JawaPos.com – Mempersiapkan hari bahagia pernikahan kini tak perlu lagi membuat pusing tujuh keliling. Guna memudahkan para calon pengantin merancang momen istimewa mereka secara praktis, Atria Hotel Malang bersiap menggelar pameran pernikahan berskala besar bertajuk Atria Wedding Fair 2026 pada akhir pekan ini, tepatnya 17–18 Oktober 2026.

Mengusung tema “Forever Begins Here”, pameran ini akan dilangsungkan di Grand Ballroom Atria Hotel Malang mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.

"Calon pengantin bisa datang untuk mencari inspirasi, melihat venue, bertemu wedding partner, dan berkonsultasi langsung mengenai kebutuhan hari spesial mereka. Acara ini terbuka untuk umum, masuk gratis, dan tidak memerlukan registrasi sebelumnya,” ujar Director of Sales & Marketing Atria Hotel Malang, Yusnie Azhari, Selasa (13/10).

Pameran ini menawarkan solusi one-stop-shopping bagi pasangan yang tengah mencari inspirasi dengan menghadirkan dua pilihan konsep utama, yakni Traditional Wedding dan Modern Wedding. Sebanyak 20 mitra vendor terkemuka dari berbagai kategori industri pernikahan dilibatkan untuk membantu mewujudkan hari bahagia pengunjung.

Sembilan vendor siap melayani kebutuhan pernikahan bernuansa adat dan tradisi, seperti Feliz Organizer, Arjuna Decoration, hingga By Custom Mahar Seserahan. Sementara itu, 11 vendor lainnya seperti Edelweiss Event Organizer, Isoduo Photo & Video, hingga Ivore Wedding Cake Studio hadir untuk memfasilitasi pasangan yang mendambakan perayaan bergaya kontemporer.

Selama dua hari penyelenggaraan, para pengunjung tidak hanya bisa membandingkan layanan dan berkonsultasi langsung dengan puluhan vendor berpengalaman tersebut. Lebih dari itu, calon pengantin juga diajak untuk merasakan langsung atmosfer venue pernikahan, menyusun rincian kebutuhan acara, hingga mencicipi ragam sajian lezat melalui sesi test food yang telah disediakan.

Kehadiran dua konsep berbeda ini diharapkan mampu memberikan ruang bagi pasangan untuk menyesuaikan perayaan dengan anggaran, jumlah tamu, serta karakter mereka, baik itu mempertahankan unsur budaya yang sakral maupun memilih gaya modern yang lebih fleksibel.

Daya tarik Atria Wedding Fair 2026 tak berhenti pada kelengkapan pilihan vendor, tetapi juga deretan program promosi dan hadiah bombastis yang menanti para pengunjung. Bagi pasangan yang langsung melakukan transaksi atau deal di tempat, tersedia beragam keuntungan langsung seperti menginap dua malam di Premier Room, serta tambahan mini pastry dan minuman.

Tak hanya itu, transaksi selama pameran juga akan diikutkan dalam program undian berhadiah complimentary akad, logam mulia seberat dua gram, paket bulan madu di Royal Suite, hingga voucer menginap. Bahkan, apresiasi tertinggi disiapkan bagi pembelanja terbanyak melalui program Top Spender 2027 yang berkesempatan memenangkan hadiah liburan romantis untuk dua orang ke Pattaya.