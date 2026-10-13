Kebakaran Terjadi Sejak Jam 10 Pagi, 100 Hektare Lebih Kawasan Cagar Alam Gunung Lokon Hangus

JawaPos.com - Lebih 100 hektare kawasan Cagar Alam Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar. Api menghanguskan kawasan tersebut sejak pukul 10.00 WITA Selasa (13/10).

"Luas kawasan cagar alam ini sekitar 720 hektare, sementara areal yang terbakar hingga pukul 13.00 WITA 100 hektare lebih," kata personel Resort Cagar Alam Gunung Lokon Hairil di Manado pada Selasa dikutip dari Antara.

Saat ini, menurut Hairil api meluncur ke arah utara sekitar lokasi Batu Licin dan kebakaran berpotensi meluas mengikuti arah angin. "Kami masih menyelidiki, ada indikasi dibakar," ujarnya.

Saat ini, sejumlah tim gabungan dari personel Polres Tomohon, TNI, pemerintah kota, kecamatan dan kelurahan serta unsur lainnya dan masyarakat masih terus berupaya memadamkan api. "Fokus kami masih memadamkan api agar tidak meluas dan menjangkau areal permukiman," katanya menambahkan.