ID SEED Perkuat Sinergi Diaspora Global, Kembangkan Desa Ekspor dan Desa Tematik

Kemendesa dan PDT menjalin MoU dengan ID SEED demi kembangkan produk desa. (istimewa)
JawaPos.com - Indonesia Diaspora SME-SMI Export Empowerment & Development (ID SEED) memperkuat komitmennya dalam mendorong produk unggulan desa Indonesia menembus pasar internasional melalui kolaborasi strategis, terutama pengembangan produk unggulan Desa Tematik dan Desa Ekspor.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa dan PDT) dengan ID SEED. MoU ditandatangani oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dan Ketua Umum ID SEED, Ira Damayanti.
Kegiatan berlangsung di Lapangan Panglejar, Cisomang Barat, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Sabtu (10/10/2026). Acara tersebut turut dihadiri Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Bandung Barat Jeje Ismail, Bupati Mojokerto, serta sejumlah wakil bupati dari wilayah Jawa Barat. Ira Damayanti, Ketua Umum ID SEED, hadir bersama jajaran pengurus ID SEED serta diaspora Indonesia dari Prancis, Turki, Mesir, dan Malaysia.
Kehadiran jejaring diaspora lintas negara ini mencerminkan komitmen ID SEED untuk membangun kolaborasi internasional dalam memperluas akses pasar, mempromosikan produk unggulan desa, dan meningkatkan daya saing UMKM Indonesia di pasar global.
Sebagai organisasi yang berfokus pada pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) serta industri kecil dan menengah (IKM) untuk memasuki pasar ekspor, ID SEED memandang pengembangan Desa Ekspor dan Desa Tematik sebagai langkah strategis untuk menghubungkan potensi ekonomi lokal dengan peluang perdagangan internasional.
Ira Damayanti menegaskan potensi desa Indonesia perlu didukung akses pasar dan jejaring perdagangan yang tepat agar mampu berkembang secara berkelanjutan.
“Desa memiliki potensi produk yang luar biasa. Melalui sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan diaspora global, kami ingin membuka jalan agar produk unggulan desa Indonesia semakin dikenal, diterima, dengan kualitas yang mampu berdaya saing di pasar dunia.” ujar Ira Damayanti.
Melalui kolaborasi dengan Kemendesa dan PDT, ID SEED mendorong penguatan ekosistem ekspor dari hulu ke hilir, mulai dari identifikasi potensi produk, peningkatan kapasitas produsen, penguatan kualitas dan standardisasi, pengembangan produk berdaya saing, hingga promosi dan perluasan akses pasar internasional.
Kehadiran diaspora dari Prancis, Turki, Mesir, dan Malaysia bersama jajaran pengurus ID SEED menjadi modal strategis dalam membangun koneksi perdagangan lintas negara yang berkelanjutan. ID SEED berharap sinergi ini juga membuka peluang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik pasar di masing-masing negara.
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