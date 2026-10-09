Data GAPKI Menunjukkan Ekspor Sawit Naik 12,56 Persen pada Agustus Tahun Ini

Ilustrasi petani sawit. (Istimewa)
JawaPos.com – Ekspor produk sawit Indonesia meningkat 12,56 persen menjadi 3,588 juta ton pada Agustus lalu. Angka itu naik dibandingkan bulan sebelumnya yang menccapai sebesar 3,188 juta ton. Kenaikan ekspor yang diikuti peningkatan konsumsi dalam negeri membuat stok sawit pada akhir Agustus tercatat 2,214 juta ton.
Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), total konsumsi dalam negeri pada Agustus tahun ini mencapai 2,304 juta ton. Atau naik 1,28 persen dibandingkan Juli yang sebesar 2,275 juta ton.
"Peningkatan konsumsi terutama didorong sektor biodiesel. Konsumsi minyak sawit untuk biodiesel mencapai 1,350 juta ton, naik 5,03 persen dari 1,285 juta ton pada bulan sebelumnya," kata Sekretaris Jenderal GAPKI, M Hadi Sugeng Wahyudiono dalam konferensi pers, di Jakarta pada Jumat (9/10).
Sebaliknya, konsumsi untuk pangan mengalami penurunan 3,79 persen menjadi 775 ribu ton dari 805 ribu ton. Konsumsi sektor oleokimia juga turun 2,70 persen menjadi 180 ribu ton dari 185 ribu ton pada Juli 2026.
Produksi CPO Turun Tipis
Dari sisi produksi, industri sawit mencatatkan penurunan tipis. Produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada Agustus mencapai 4,880 juta ton, turun 0,50 persen dari 4,904 juta ton pada Juli.
Produksi minyak inti sawit atau palm kernel oil (PKO) juga turun menjadi 464 ribu ton dari 466 ribu ton. Dengan demikian, total produksi CPO dan PKO pada Agustus mencapai 5,343 juta ton, turun 0,50 persen dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 5,370 juta ton.
Meski mengalami penurunan secara bulanan, kinerja produksi masih tumbuh secara tahunan. Sepanjang Januari-Agustus 2026, total produksi CPO dan PKO mencapai 40,997 juta ton, meningkat 5,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 39,037 juta ton.
Sugeng menyampaikan, kinerja industri sawit pada Agustus turut ditopang kenaikan ekspor dan nilai perdagangan.
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