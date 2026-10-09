Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.58 WIB

Data GAPKI Menunjukkan Ekspor Sawit Naik 12,56 Persen pada Agustus Tahun Ini

Ilustrasi petani sawit. (Istimewa) - Image

Ilustrasi petani sawit. (Istimewa)

JawaPos.com – Ekspor produk sawit Indonesia meningkat 12,56 persen menjadi 3,588 juta ton pada Agustus lalu. Angka itu naik dibandingkan bulan sebelumnya yang menccapai sebesar 3,188 juta ton. Kenaikan ekspor yang diikuti peningkatan konsumsi dalam negeri membuat stok sawit pada akhir Agustus tercatat 2,214 juta ton.

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), total konsumsi dalam negeri pada Agustus tahun ini mencapai 2,304 juta ton. Atau naik 1,28 persen dibandingkan Juli yang sebesar 2,275 juta ton.

"Peningkatan konsumsi terutama didorong sektor biodiesel. Konsumsi minyak sawit untuk biodiesel mencapai 1,350 juta ton, naik 5,03 persen dari 1,285 juta ton pada bulan sebelumnya," kata Sekretaris Jenderal GAPKI, M Hadi Sugeng Wahyudiono dalam konferensi pers, di Jakarta pada Jumat (9/10).

Sebaliknya, konsumsi untuk pangan mengalami penurunan 3,79 persen menjadi 775 ribu ton dari 805 ribu ton. Konsumsi sektor oleokimia juga turun 2,70 persen menjadi 180 ribu ton dari 185 ribu ton pada Juli 2026.

Produksi CPO Turun Tipis

Dari sisi produksi, industri sawit mencatatkan penurunan tipis. Produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada Agustus mencapai 4,880 juta ton, turun 0,50 persen dari 4,904 juta ton pada Juli.

Produksi minyak inti sawit atau palm kernel oil (PKO) juga turun menjadi 464 ribu ton dari 466 ribu ton. Dengan demikian, total produksi CPO dan PKO pada Agustus mencapai 5,343 juta ton, turun 0,50 persen dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 5,370 juta ton.

Meski mengalami penurunan secara bulanan, kinerja produksi masih tumbuh secara tahunan. Sepanjang Januari-Agustus 2026, total produksi CPO dan PKO mencapai 40,997 juta ton, meningkat 5,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 39,037 juta ton.

Sugeng menyampaikan, kinerja industri sawit pada Agustus turut ditopang kenaikan ekspor dan nilai perdagangan.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Aturan Ekspor Baru Jadi Salah Satu Bahasan di Konferensi Sawit IPOC 2026 - Image
Ekonomi

Aturan Ekspor Baru Jadi Salah Satu Bahasan di Konferensi Sawit IPOC 2026

Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.23 WIB

Petani Dorong Pembaruan Aturan Produk Hilirisasi Sawit karena Regulasi Tertinggal Inovasi - Image
Ekonomi

Petani Dorong Pembaruan Aturan Produk Hilirisasi Sawit karena Regulasi Tertinggal Inovasi

Minggu, 27 September 2026 | 01.56 WIB

Klaim Dugaan Kehilangan Rp 600 Triliun dari Under-Invoicing CPO Perlu Pembuktian - Image
Ekonomi

Klaim Dugaan Kehilangan Rp 600 Triliun dari Under-Invoicing CPO Perlu Pembuktian

Jumat, 25 September 2026 | 15.39 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore