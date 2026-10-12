Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Antara
Senin, 12 Oktober 2026 | 18.56 WIB

Gunung Semeru Meletus lagi, Abu Vulkanik Mengarah ke Malang Selatan

Gunung Semeru kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolom letusan 900 meter di atas puncak Mahameru pada Senin (12/10/2026) pagi. (PVMBG via Antara) - Image

Gunung Semeru kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolom letusan 900 meter di atas puncak Mahameru pada Senin (12/10/2026) pagi. (PVMBG via Antara)

JawaPos.com - Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali meletus dan menyemburkan kolom abu setinggi 900 meter di atas puncak, Senin (12/10) pagi.

Kolom abu vulkanik gunung tertinggi di Pulau jawa itu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, dan mengarah ke barat daya yakni Malang Selatan dan Samudra Hindia. 

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 06.19 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak atau 4.576 meter di atas permukaan laut (mdpl)," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian, sebagaimana dilansir dari Antara.

"Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 110 detik," lanjutnya.

Secara keseluruhan, hingga pukul 06.30 hari ini, gunung semeru telah Meletus sedikitnya tiga kali.

Letusan pertama terjadi pukul 01.45 WIB dini hari, namun visual letusan tidak teramati.

Kemudian, letusan kedua pukul 04.39 WIB, dan yang ketihga pukul 06.19 WIB, dengan masing-masing kolom letusan setinggi 900 meter di atas puncak.

Sigit menjelaskan, saat ini Gunung Semeru berada pada Status Level III (Siaga).

Rekomendasinya, masyarakat dilarang beraktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan hingga sejauh 13 km dari puncak Mahameru.

"Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak," jelasnya.

Sigit mengimbau masyarakat juga tidak beraktivitas dalam radius lima kilometer dari kawah/puncak Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Gunung Semeru Erupsi, Kolom Abu Capai 1.300 Meter di Atas Puncak - Image
Berita Daerah

Gunung Semeru Erupsi, Kolom Abu Capai 1.300 Meter di Atas Puncak

Minggu, 27 September 2026 | 17.34 WIB

Pemadaman Karhutla Bromo Terhambat Angin Kencang dan Abu Vulkanik Semeru - Image
Berita Daerah

Pemadaman Karhutla Bromo Terhambat Angin Kencang dan Abu Vulkanik Semeru

Senin, 14 September 2026 | 15.29 WIB

Water Bombing Jatuhkan 24.000 Liter Air ke Titik Kebakaran Gunung Bromo dan Semeru - Image
Berita Daerah

Water Bombing Jatuhkan 24.000 Liter Air ke Titik Kebakaran Gunung Bromo dan Semeru

Minggu, 13 September 2026 | 00.01 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore