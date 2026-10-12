Gunung Semeru Meletus lagi, Abu Vulkanik Mengarah ke Malang Selatan

Gunung Semeru kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolom letusan 900 meter di atas puncak Mahameru pada Senin (12/10/2026) pagi. (PVMBG via Antara)
JawaPos.com - Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali meletus dan menyemburkan kolom abu setinggi 900 meter di atas puncak, Senin (12/10) pagi.
Kolom abu vulkanik gunung tertinggi di Pulau jawa itu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, dan mengarah ke barat daya yakni Malang Selatan dan Samudra Hindia.
"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 06.19 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak atau 4.576 meter di atas permukaan laut (mdpl)," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian, sebagaimana dilansir dari Antara.
"Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 110 detik," lanjutnya.
Secara keseluruhan, hingga pukul 06.30 hari ini, gunung semeru telah Meletus sedikitnya tiga kali.
Letusan pertama terjadi pukul 01.45 WIB dini hari, namun visual letusan tidak teramati.
Kemudian, letusan kedua pukul 04.39 WIB, dan yang ketihga pukul 06.19 WIB, dengan masing-masing kolom letusan setinggi 900 meter di atas puncak.
Sigit menjelaskan, saat ini Gunung Semeru berada pada Status Level III (Siaga).
Rekomendasinya, masyarakat dilarang beraktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan hingga sejauh 13 km dari puncak Mahameru.
"Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak," jelasnya.
Sigit mengimbau masyarakat juga tidak beraktivitas dalam radius lima kilometer dari kawah/puncak Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar.
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