Banjir Bandang Terjang Kota Padang, 225 KK di 3 Kecamatan Terdampak

JawaPos.com - Banjir bandang yang menerjang Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), pada Sabtu (10/10) mengakibatkan sedikitnya 225 kepala keluarga di 3 kecamatan dan 6 kelurahan terdampak.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton SP Panjaitan menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi.

Dia menyampaikan bahwa 6 kelurahan terdampak banjir bandang tersebar di Kecamatan Kuranji, Kecamatan Koto Tangah, dan Kecamatan Nanggalo.

”Kelurahan Kuranji, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kelurahan Batipuh Punjang, Kelurahan Lubuk Minturun, dan Kelurahan Tabiang Banda Gadang terdampak,” kata Berton.

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Sebanyak 225 kepala keluarga yang terdampak masih dalam pendataan. Bukan tidak mungkin akan berubah.

Namun, dia memastikan sejauh ini tidak ada laporan korban hilang, korban luka, maupun korban meninggal dunia. BNPB berharap tidak ada korban.

”Belum ada laporan itu dan semoga tidak ada ya. Kami masih berkoordinasi. BPBD masih mengumpulkan data. Besok pagi semoga sudah ada,” harapnya.

BNPB memastikan terus memonitor perkembangan situasi di Padang. Menurut Berton, banjir bandang yang sudah berulang terjadi di wilayah Padang dan Sumbar harus disikapi oleh semua pihak. Baik masyarakat maupun pemerintah daerah (pemda).

”Tentu kami senantiasa melakukan koordinasi dengan pemda untuk melakukan antisipasi cuaca yang memang intens di bagian utara Sumatera. Selain itu, kami menyampaikan agar sarana prasarana seperti perahu karet dan lain-lain dapat siap siaga, termasuk personel,” jelasnya.