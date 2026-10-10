Banjir Bandang Terjang Kota Padang, 225 KK di 3 Kecamatan Terdampak

Sungai Lubuk Minturun di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto meluap setelah hujan deras mengguyur Kota Padang, Sabtu (10/10/2026) sore. (Padang Ekspres)
JawaPos.com - Banjir bandang yang menerjang Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), pada Sabtu (10/10) mengakibatkan sedikitnya 225 kepala keluarga di 3 kecamatan dan 6 kelurahan terdampak.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton SP Panjaitan menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi.
Dia menyampaikan bahwa 6 kelurahan terdampak banjir bandang tersebar di Kecamatan Kuranji, Kecamatan Koto Tangah, dan Kecamatan Nanggalo.
”Kelurahan Kuranji, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kelurahan Batipuh Punjang, Kelurahan Lubuk Minturun, dan Kelurahan Tabiang Banda Gadang terdampak,” kata Berton.
Sebanyak 225 kepala keluarga yang terdampak masih dalam pendataan. Bukan tidak mungkin akan berubah.
Namun, dia memastikan sejauh ini tidak ada laporan korban hilang, korban luka, maupun korban meninggal dunia. BNPB berharap tidak ada korban.
”Belum ada laporan itu dan semoga tidak ada ya. Kami masih berkoordinasi. BPBD masih mengumpulkan data. Besok pagi semoga sudah ada,” harapnya.
BNPB memastikan terus memonitor perkembangan situasi di Padang. Menurut Berton, banjir bandang yang sudah berulang terjadi di wilayah Padang dan Sumbar harus disikapi oleh semua pihak. Baik masyarakat maupun pemerintah daerah (pemda).
”Tentu kami senantiasa melakukan koordinasi dengan pemda untuk melakukan antisipasi cuaca yang memang intens di bagian utara Sumatera. Selain itu, kami menyampaikan agar sarana prasarana seperti perahu karet dan lain-lain dapat siap siaga, termasuk personel,” jelasnya.
Dalam kondisi seperti ini, lanjut Berton, kesiapan logistik terkait kebencanaan juga harus diperhatikan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022