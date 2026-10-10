Kepala SPPG di Jepara Keteteran Layani Siswa saat Uji Coba MBG Prasmanan

Para murid di SD Swasta Kanisius Jepara tampak sumringah dapat jatah MBG prasmanan pada Kamis (8/10). (FIKRI THOHARUDIN/RADAR PATI)
JawaPos.com - Uji coba sistem prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jepara memasuki hari keempat, Kamis (8/10). Selama empat hari itu, skema baru ini mendapat respons positif dari siswa, tetapi tidak bagi pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dilansir Radar Pati (Jawa Pos Group), Kepala SPPG Jepara Kauman 02 Arsenius Rikardus Aman Werang mengatakan, pihaknya masih menyesuaikan alur pelayanan dengan pola prasmanan. Dibandingkan sistem porsi siap santap, penyajian prasmanan membutuhkan persiapan dan pendampingan lebih banyak.
“Lebih keteteran. Waktunya kurang efektif, meskipun antusias siswa lebih besar,” ungkapnya Kamis kemarin, dikutip Sabtu (10/10).
Setiap hari, SPPG Jepara Kauman 02 menyiapkan sekitar 1.575 porsi MBG untuk sembilan sekolah dan satu titik penerima manfaat Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui (3B).
Baca Juga:ChatGPT for Teens Disorot: Fitur Perlindungan Dinilai Tak Memadai, OpenAI Sebut Ada Kesalahan Teknis
Untuk uji coba prasmanan, sementara ini baru diterapkan di SD Swasta Kanisius Jepara. Sasaran awalnya siswa kelas IV dan V dengan total 25 penerima manfaat.
Namun, dalam pelaksanaannya siswa kelas VI juga meminta mendapatkan layanan serupa. SPPG kemudian menyiapkan sedikitnya 20 takaran porsi menu tambahan.
Dalam sistem tersebut, makanan tidak lagi dibagikan dalam porsi yang sudah ditentukan. Siswa mengambil makanan sendiri sesuai kebutuhan dan ketersediaan menu.
“Teman-temannya (murid, red) sendiri yang melayani,” jelasnya.
Siswa juga diperbolehkan menambah makanan selama persediaan masih tersedia. Menurut Arsenius, pola tersebut memberikan keuntungan karena dapat menekan potensi makanan terbuang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022