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Dimas Choirul
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 21.22 WIB

Kepala SPPG di Jepara Keteteran Layani Siswa saat Uji Coba MBG Prasmanan

Para murid di SD Swasta Kanisius Jepara tampak sumringah dapat jatah MBG prasmanan pada Kamis (8/10). (FIKRI THOHARUDIN/RADAR PATI) - Image

Para murid di SD Swasta Kanisius Jepara tampak sumringah dapat jatah MBG prasmanan pada Kamis (8/10). (FIKRI THOHARUDIN/RADAR PATI)

JawaPos.com - Uji coba sistem prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jepara memasuki hari keempat, Kamis (8/10). Selama empat hari itu, skema baru ini mendapat respons positif dari siswa, tetapi tidak bagi pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dilansir Radar Pati (Jawa Pos Group), Kepala SPPG Jepara Kauman 02 Arsenius Rikardus Aman Werang mengatakan, pihaknya masih menyesuaikan alur pelayanan dengan pola prasmanan. Dibandingkan sistem porsi siap santap, penyajian prasmanan membutuhkan persiapan dan pendampingan lebih banyak.

“Lebih keteteran. Waktunya kurang efektif, meskipun antusias siswa lebih besar,” ungkapnya Kamis kemarin, dikutip Sabtu (10/10).

Setiap hari, SPPG Jepara Kauman 02 menyiapkan sekitar 1.575 porsi MBG untuk sembilan sekolah dan satu titik penerima manfaat Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui (3B).

Untuk uji coba prasmanan, sementara ini baru diterapkan di SD Swasta Kanisius Jepara. Sasaran awalnya siswa kelas IV dan V dengan total 25 penerima manfaat.

Namun, dalam pelaksanaannya siswa kelas VI juga meminta mendapatkan layanan serupa. SPPG kemudian menyiapkan sedikitnya 20 takaran porsi menu tambahan.

Dalam sistem tersebut, makanan tidak lagi dibagikan dalam porsi yang sudah ditentukan. Siswa mengambil makanan sendiri sesuai kebutuhan dan ketersediaan menu.

“Teman-temannya (murid, red) sendiri yang melayani,” jelasnya.

Siswa juga diperbolehkan menambah makanan selama persediaan masih tersedia. Menurut Arsenius, pola tersebut memberikan keuntungan karena dapat menekan potensi makanan terbuang.

Editor: Sabik Aji Taufan
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