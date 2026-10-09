Kemenkeu Catat Belanja MBG Rp 153,2 Triliun, Jangkau 57 Juta Penerima

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, mengatakan realisasi belanja untuk Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai dengan akhir September 2026 mencapai Rp 153,2 triliun.
Ia mengatakan, realisasi anggaran tersebut telah dinikmati oleh sebanyak 57 juta penerima dan untuk mengoperasikan sebanyak 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Khusus program makan bergizi gratis, 57 juta penerima akhir September, Rp153,2 triliun (realisasi),” ujar Suahasil dalam Konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10).
Suahasil mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pasalnya, saat ini sejumlah program MBG telah dilaksanakan secara lebih tertib.
Ia menyebut, BGN sekarang lebih tegas terhadap SPPG yang tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP).
“Ada yang ditutup SPPG yang ga bener ditutup. Tapi ada juga yang dibuka lagi, oke ini penting karena kita memang tujuannya melayani seluruh masyarakat anak sekolah yang seyogyanya kita berikan makan bergizi gratis,” ucapnya.
Suahasil menilai, berbagai perbaikan yang dilakukan BGN dapat membuat penyaluran program MBG lebih optimal dan tepat sasaran. Ia mengapresiasi langkah BGN yang terus mengevaluasi pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran penerima.
Menurutnya, upaya perbaikan tersebut penting untuk memastikan program MBG berjalan sesuai ketentuan dan mampu melayani anak-anak sekolah secara optimal.
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