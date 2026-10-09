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Jumat, 9 Oktober 2026 | 21.00 WIB

Hingga September 2026, Pemerintah Belanjakan Rp 153,2 Triliun untuk MBG

Ilustrasi siswa merapikan ompreng setelah mengonsumsi MBG di sekolah. (Hanung Hambara/ Jawa Pos) - Image

Ilustrasi siswa merapikan ompreng setelah mengonsumsi MBG di sekolah. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara melaporkan realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp 153,2 triliun hingga September 2026.

Hingga 30 September 2026, program tersebut telah menjangkau 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Khusus Makan Bergizi Gratis, (menjangkau) 57 juta penerima per akhir September. (Realisasi anggaran) Rp 153,2 triliun, kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga sekarang lebih tertib, pakai sertifikat, ada (SPPG) yang enggak bener ditutup,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi September 2026 di Jakarta, Jumat (9/10).

Suahasil mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan berbagai perbaikan untuk mengoptimalkan penyaluran MBG, termasuk memperketat standar kebersihan dan sanitasi di setiap SPPG.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mewajibkan SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). BGN juga menutup 1.276 SPPG yang belum memiliki sertifikat tersebut.

Selain itu, BGN menata pelayanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) melalui penambahan 480 SPPG, yang terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG di wilayah terpencil. Seluruh SPPG ini ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Oktober 2026.

BGN juga melakukan penentuan penerima manfaat untuk memastikan distribusi MBG berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Suahasil menyatakan pihaknya bakal terus mendukung upaya perbaikan yang dilakukan BGN.

Sebab, alokasi anggaran MBG akan disesuaikan dengan kebutuhan program setelah berbagai perbaikan tersebut dijalankan.

Editor: Estu Suryowati
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