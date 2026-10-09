Rapat Timpora Kota Pasuruan Perkuat Sinergi Dalam Penegakan Hukum Keimigrasian

JawaPos.com - Kantor Imigrasi Pasuruan menyelenggarakan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) pertama di Kota Pasuruan pada Rabu (7/10) di Ascent Premiere Hotel Pasuruan.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam mengoptimalkan pengawasan orang asing serta mendukung penegakan hukum keimigrasian di wilayah Kota Pasuruan.

Pengawasan orang asing merupakan bagian penting dalam menjaga tegaknya hukum keimigrasian sekaligus mendukung stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pelaksanaannya memerlukan keterlibatan berbagai instansi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Keberadaan Timpora menjadi wadah koordinasi untuk memperkuat komunikasi, pertukaran informasi, dan kerja sama dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing.

Rapat Timpora perdana dihadiri perwakilan instansi-instansi terkait yang meliputi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Bea Cukai, Polres Kota Pasuruan, Kodim 0819/Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Kementerian Agama.

Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Intelijen Negara (BIN) Kota Pasuruan, Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, serta Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Keterlibatan berbagai instansi tersebut mencerminkan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan orang asing.

Melalui koordinasi yang terarah, setiap instansi diharapkan dapat berkontribusi melalui penyampaian informasi, pertukaran data sesuai kewenangan, serta tindak lanjut terhadap temuan atau indikasi permasalahan yang berkaitan dengan orang asing di wilayah Kota Pasuruan.