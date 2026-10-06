Digitalisasi Pertanian dan Perikanan, Meningkatkan Hasil Produksi dengan IoT dan AI

Ilustrasi budidaya ikan nila (KKP for JawaPos.com)
JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong pemanfaatan Internet of Things (IoT) dan kecerdasan artifisial (AI) untuk meningkatkan produktivitas sektor pangan. Penerapan teknologi tersebut mulai menunjukkan hasil di sejumlah daerah. Termasuk membantu petani mengurangi penggunaan pupuk hingga 53 persen dan mendukung produksi ikan nila mencapai 40 ton dalam satu siklus panen.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan teknologi digital perlu digunakan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Dan bukan hanya berkembang di sektor perkotaan.
“IoT dan kecerdasan artifisial adalah teknologi baru yang harus kita manfaatkan agar memberikan dampak langsung terhadap produktivitas masyarakat,” ujar Meutya dalam keterangannya pada Selasa (6/10).
Salah satu penerapan IoT dilakukan petani di Desa Pengkok, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sensor tanah digunakan untuk mengetahui kondisi lahan sehingga petani dapat menentukan kebutuhan pupuk berdasarkan informasi yang diperoleh dari perangkat tersebut.
Petani bernama Sumarno mengatakan penggunaan sensor pertanian Jinawi membantunya mengurangi jumlah pupuk yang digunakan. Sebelumnya, kebutuhan pupuk mencapai sekitar 1.600 kilogram per hektare. Setelah kondisi tanah diukur menggunakan perangkat tersebut, jumlah pupuk yang digunakan turun menjadi sekitar 750 kilogram per hektare.
Pemanfaatan IoT juga diterapkan pada budi daya ikan nila di Kabupaten Sukabumi. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Cipancur Cimahi Farm Feed menggunakan aerator berbasis IoT untuk membantu menjaga kadar oksigen di dalam kolam.
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