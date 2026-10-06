Kesenian Tradisional Tongtong Jadi Ruang Kebersamaan Masyarakat Sumenep

JawaPos.com - Perbedaan asal daerah dan latar belakang tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Sumenep untuk menikmati satu pertunjukan yang sama. Festival Musik Tongtong justru menjadi ruang pertemuan yang mempertemukan berbagai kalangan dalam suasana kebersamaan.

Kesenian tradisional tersebut dinilai memiliki daya tarik yang mampu menyatukan masyarakat. Penonton dari berbagai wilayah berbaur menikmati tabuhan musik yang menjadi ciri khas kebudayaan Madura.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan, kegiatan budaya memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat. Festival tongtong menjadi salah satu wadah untuk membangun kebersamaan melalui kecintaan terhadap kesenian daerah.

"Tongtong ini bukan hanya tentang musik. Ada kebersamaan, kekompakan, dan semangat masyarakat yang tercermin di dalamnya," ungkapnya.