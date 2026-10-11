Gubernur dan Sekdaprov NTB Terhibur Penampilan Tongtong di Parade MotoGP Indonesia 2026

Musik tongtong Sumenep memeriahkan perhelatan MotoGP Indonesia 2026 (Istimewa)
JawaPos.com - Semangat personel grup musik tradisional tongtong Angin Ribut asal Kabupaten Sumenep langsung berlipat melihat antusiasme ribuan penonton di Teras Udayana, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Rabu (7/10).
Kehadiran kesenian khas Madura tersebut sukses menyita perhatian publik lintas daerah hingga memukau para wisatawan mancanegara. Grup Angin Ribut hadir di Mataram dalam rangka memeriahkan perhelatan Energizing Indonesia: Riders Parade MotoGP Mandalika 2026.
Kemeriahan semakin memuncak ketika Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, bersama Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Abul Chair, berkesempatan naik ke atas kereta kencana kebesaran Angin Ribut di hadapan penonton yang berjubel.
Dari atas kereta kencana yang didominasi warna biru berpadu hiasan kuda perkasa, Wabup Imam Hasyim dan Sekdaprov NTB Abul Chair tampak antusias mengikuti irama tabuhan musik khas Angin Ribut.
Kompaknya suara tabuhan tongtong, gong, dan drum yang berpadu apik dengan tiupan terompet serta saronen berhasil menyajikan tontonan kelas dunia. Gerakan energik para penari kian membuat penonton bergemuruh memberikan sorak sorai dan tepuk tangan meriah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak
Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou
Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022