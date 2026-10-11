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Senin, 12 Oktober 2026 | 05.05 WIB

Gubernur dan Sekdaprov NTB Terhibur Penampilan Tongtong di Parade MotoGP Indonesia 2026

Musik tongtong Sumenep memeriahkan perhelatan MotoGP Indonesia 2026 (Istimewa) - Image

Musik tongtong Sumenep memeriahkan perhelatan MotoGP Indonesia 2026 (Istimewa)

JawaPos.com - Semangat personel grup musik tradisional tongtong Angin Ribut asal Kabupaten Sumenep langsung berlipat melihat antusiasme ribuan penonton di Teras Udayana, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Rabu (7/10).

Kehadiran kesenian khas Madura tersebut sukses menyita perhatian publik lintas daerah hingga memukau para wisatawan mancanegara. Grup Angin Ribut hadir di Mataram dalam rangka memeriahkan perhelatan Energizing Indonesia: Riders Parade MotoGP Mandalika 2026.

Kemeriahan semakin memuncak ketika Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, bersama Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Abul Chair, berkesempatan naik ke atas kereta kencana kebesaran Angin Ribut di hadapan penonton yang berjubel.

Dari atas kereta kencana yang didominasi warna biru berpadu hiasan kuda perkasa, Wabup Imam Hasyim dan Sekdaprov NTB Abul Chair tampak antusias mengikuti irama tabuhan musik khas Angin Ribut.

Kompaknya suara tabuhan tongtong, gong, dan drum yang berpadu apik dengan tiupan terompet serta saronen berhasil menyajikan tontonan kelas dunia. Gerakan energik para penari kian membuat penonton bergemuruh memberikan sorak sorai dan tepuk tangan meriah.

Editor: Diar Candra
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