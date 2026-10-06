Pemkab Nunggak Bayar Sewa, Mahasiswa Yahukimo Menungsi, Wagub Papua Pegunungan Turun Tangan

‎JawaPos.com - Ratusan mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo di Manokwari, Papua Barat, terpaksa mengungsi ke Gereja Gidi Misia Manokwari karena dikeluarkan pemilik kontrakan akibat tunggakan pembayaran sewa oleh Pemkab Yahukimo.

Kondisi itu membuat Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Ones Pahabol turun tangan.

Langkah cepat dan cepat ditunjukan tokoh adat Papua Pegunungan yang juga Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol.

Dia mengambil keputusan, membantu mahasiswa asal Yahukimo yang mengalami persoalan tempat tinggal saat studi di Manokwari.

Melihat warga ada kesulitan keuangan untuk tempat tinggal, politikus Partai Demorkat yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Pegunungan mengambil langkah menanggung tunggakan biaya kontrakan mahasiswa tersebut.

”Dua tahun pembayaran ditangani, biar mahasiswa nyaman untuk belajar jadi tidak usah berpikir biaya hidup di sana. Karena yang Meraka lakukan untuk menempuh pendikan melanjutkan aktivitas perkuliahan dengan tenang,” tegas Ones.

Baca Juga:Pakar Sebut 443 Gempa Susulan Guncang Sumba Bukan Keanehan Tapi Proses Alamiah

Dijelaskan Ones, biaya kontrakan mahasiswa tersebut mencapai sekitar Rp 100 juta per tahun. Dengan tunggakan selama dua tahun, total anggaran yang harus diselesaikan mencapai sekitar Rp 200 juta.

”Ya, per tahun tidak terlalu banyak, Rp 100 juta satu tahun. Berarti untuk dua tahun saya selesaikan total Rp200 juta,” terang Ones.