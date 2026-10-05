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Edi Yulianto
Senin, 5 Oktober 2026 | 23.47 WIB

Studi Tiru Sistem Makan Sekolah Jepang, BGN Uji MBG Prasmanan di Blora

Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menguji coba sistem prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 5 Ngawen, Blora. Pelaksanaan ini meniru konsep makan di sekolah Jepang, Kyushoku. (istimewa) - Image

Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menguji coba sistem prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 5 Ngawen, Blora. Pelaksanaan ini meniru konsep makan di sekolah Jepang, Kyushoku. (istimewa)

JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menguji coba sistem prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penerapan pola tersebut dilakukan di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk SPPG Ngawen 1 di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Uji coba MBG prasmanan di Blora dilaksanakan di SDN 5 Ngawen, Kecamatan Ngawen. Sistem tersebut dikembangkan BGN setelah melakukan studi tiru terhadap sistem makan di sekolah Jepang yang dikenal dengan istilah Kyushoku.

Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Blora, Artika Diannita, mengatakan pelaksanaan uji coba tersebut berdasarkan nota dinas dari BGN. 

“Hari ini kita melakukan piloting project MBG prasmanan itu sesuai dengan nota dinas dari Deputi Sistem Tata dan Kelola, berdasarkan nota dinas Nomor 43 per tanggal 30 September 2026,” kata Artika saat ditemui di SDN 5 Ngawen, Senin (5/10/2026).

Menurut Artika, sebanyak 42 SPPG di Indonesia ditunjuk untuk menjalankan pilot project MBG dengan sistem prasmanan. SPPG Ngawen 1 menjadi salah satu SPPG yang mendapat kepercayaan untuk melaksanakan uji coba tersebut.

Berbeda dengan pola pembagian makanan sebelumnya, sistem prasmanan memungkinkan siswa mengambil sendiri makanan yang telah disediakan. Jumlah makanan yang diambil dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa.

Artika mengatakan penerapan pola tersebut mendapat respons positif dari siswa. 

“Kalau kita lihat anak-anak lebih antusias, lebih senang ketika mereka dapat mengambil makanannya sendiri karena bisa disesuaikan sama keinginan. Jadi ngambilnya sesuai, enggak dibuang-buang atau mubazir,” ujarnya.

Uji coba sistem MBG prasmanan di SDN 5 Ngawen akan berlangsung selama dua minggu. Selama periode tersebut, pelaksanaan akan dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitas sistem yang diterapkan.

Editor: Edi Yulianto
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