Studi Tiru Sistem Makan Sekolah Jepang, BGN Uji MBG Prasmanan di Blora

JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menguji coba sistem prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penerapan pola tersebut dilakukan di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk SPPG Ngawen 1 di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Uji coba MBG prasmanan di Blora dilaksanakan di SDN 5 Ngawen, Kecamatan Ngawen. Sistem tersebut dikembangkan BGN setelah melakukan studi tiru terhadap sistem makan di sekolah Jepang yang dikenal dengan istilah Kyushoku.

Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Blora, Artika Diannita, mengatakan pelaksanaan uji coba tersebut berdasarkan nota dinas dari BGN.

“Hari ini kita melakukan piloting project MBG prasmanan itu sesuai dengan nota dinas dari Deputi Sistem Tata dan Kelola, berdasarkan nota dinas Nomor 43 per tanggal 30 September 2026,” kata Artika saat ditemui di SDN 5 Ngawen, Senin (5/10/2026).

Menurut Artika, sebanyak 42 SPPG di Indonesia ditunjuk untuk menjalankan pilot project MBG dengan sistem prasmanan. SPPG Ngawen 1 menjadi salah satu SPPG yang mendapat kepercayaan untuk melaksanakan uji coba tersebut.

Berbeda dengan pola pembagian makanan sebelumnya, sistem prasmanan memungkinkan siswa mengambil sendiri makanan yang telah disediakan. Jumlah makanan yang diambil dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa.

Artika mengatakan penerapan pola tersebut mendapat respons positif dari siswa.

“Kalau kita lihat anak-anak lebih antusias, lebih senang ketika mereka dapat mengambil makanannya sendiri karena bisa disesuaikan sama keinginan. Jadi ngambilnya sesuai, enggak dibuang-buang atau mubazir,” ujarnya.

Baca Juga:ICW Soroti Risiko Impunitas dalam Kasus Korupsi MBG yang Libatkan TNI Aktif