Tabrakan Beruntun 5 Kendaraan di Tol Sumo, 1 Korban Alami Patah Kaki

JawaPos.com - Kecelakaan lalu lintas beruntun melibatkan lima kendaraan berukuran besar hingga minibus terjadi di ruas Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo), Minggu (4/10) malam.

Akibat kecelakaan tersebut satu orang korban dilaporkan mengalami patah kaki dan harus menjalani perawatan.

Insiden di KM 718 Jalur A sekitar pukul 21.00 WIB ini bermula dari kelalaian salah satu pengemudi yang diduga mengalami microsleep atau tertidur.

Kanit III Sat PJR Ditlantas Polda Jatim AKP Sudirman membenarkan adanya peristiwa tabrakan beruntun di lajur cepat tersebut. Beruntung, insiden ini tidak sampai merenggut korban jiwa.

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"Kecelakaan bermula saat kendaraan Truk Towing bernopol B 9022 KIB yang dikemudikan oleh Anggit (35), warga Boyolali, melaju dari arah Solo dengan tujuan Surabaya. Kendaraan melaju dengan kecepatan sedang di lajur cepat," jelas Sudirman kepada JawaPos.com, Senin (5/10).

Setibanya di KM 718 Jalur A, sopir truk towing diduga kuat mengantuk sehingga kehilangan fokus dan konsentrasi.

Akibatnya, laju kendaraan oleng ke arah kiri, lalu menghantam keras badan Truk Fuso bernopol DA 8115 JA yang dikemudikan oleh Tomi Aprilio (30).

Benturan keras tersebut rupanya membuat truk towing berputar arah hingga akhirnya berhenti dalam posisi melintang dan memblokir jalur cepat.

Nahas, karena kondisi jalan tol malam hari dan posisi truk yang melintang secara mendadak, tiga kendaraan lain yang tengah melaju di lajur cepat tak memiliki cukup jarak untuk menghindar.

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