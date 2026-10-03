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Antara
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 13.47 WIB

Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Mulai Normal, Antrean Terus Memendek

Antrean truk di Ketapang pada pertengahan September 2026 (Antara) - Image

Antrean truk di Ketapang pada pertengahan September 2026 (Antara)

JawaPos.com - Pergerakan kendaraan di penyeberangan Ketapang (Banyuwangi)-Gilimanuk (Bali) mulai lancar dan ntrean kendaraan angkutan logistik semakin menyusut. Jika bulan lalu bisa mencapai hingga sekitar dua kilometer, pada Jumat (2/10) terpantau hanya sekitar 500 meter.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo dalam keterangannya diterima Antara di Banyuwangi menyampaikan bahwa penguatan operasional terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Sehingga kapasitas pelayanan dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Kami terus memantau perkembangan arus kendaraan dan penumpang secara berkala, sekaligus menyesuaikan pola operasi kapal dengan kondisi aktual di lapangan, dan alhamdulillah perkembangan antrean yang semakin terkendali menjadi bagian dari proses pemulihan layanan yang terus kami dorong," kata Heru dikutip dari Antara.

Ia menyebutkan, dari data operasional pergerakan pengguna jasa di Pelabuhan Ketapang tetap menunjukkan aktivitas yang cukup tinggi. Pada Rabu (30/9) jumlah penumpang tercatat sebanyak 19.101 orang dengan 5.881 kendaraan.

Angka itu meningkat 4,57 persen dibandingkan hari sebelumnya. Sementara pada Kamis (1/10), jumlah penumpang tercatat sebanyak 19.942 orang dengan jumlah kendaraan sebanyak 5.745 unit.

Editor: Diar Candra
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