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Rian Alfianto
Rabu, 10 Juni 2026 | 03.41 WIB

8 Tips Naik Kapal Feri Merak-Bakauheni Agar Tak Terjebak Antrean Panjang, Nomor 1 Wajib Dilakukan

Ilustrasi keberangkatan kapal di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. (Istimewa). - Image

Ilustrasi keberangkatan kapal di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. (Istimewa).

JawaPos.com - Bagaimana cara menyeberang dari Merak ke Bakauheni tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean?

Kuncinya adalah perencanaan perjalanan yang tepat, mulai dari membeli tiket lebih awal hingga memilih jadwal penyeberangan yang tidak terlalu padat.

Rute penyeberangan Merak-Bakauheni menjadi salah satu jalur transportasi tersibuk di Indonesia karena menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera.

Pada periode tertentu, terutama akhir pekan, musim liburan, dan hari besar keagamaan, kepadatan kendaraan di pelabuhan bisa meningkat signifikan.

Agar perjalanan lebih nyaman, calon penumpang perlu memahami sejumlah langkah penting sebelum berangkat. Berikut delapan tips naik kapal feri Merak-Bakauheni agar perjalanan lebih lancar dan terhindar dari antrean panjang.

1. Beli Tiket Ferizy Sejak Jauh Hari

Langkah paling penting adalah membeli tiket secara online melalui aplikasi atau situs resmi Ferizy. Hindari membeli tiket secara mendadak karena kuota keberangkatan pada jam-jam favorit sering kali cepat habis.

Idealnya, tiket sudah dipesan minimal satu hari sebelum keberangkatan. Dengan begitu, penumpang memiliki lebih banyak pilihan jadwal dan dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik.

2. Jangan Membeli Tiket Saat Sudah Dekat Pelabuhan

Masih banyak pengguna jasa yang baru mencoba membeli tiket ketika hampir tiba di pelabuhan. Padahal, aturan yang diterapkan PT ASDP Indonesia Ferry mewajibkan pembelian tiket dilakukan sebelum memasuki area pelabuhan.

Karena itu, pastikan tiket sudah dibeli ketika masih berada di luar radius pelabuhan. Selain menghindari kendala jaringan internet, langkah ini juga membantu mempercepat proses masuk ke kawasan pelabuhan.

3. Datang Minimal 2–3 Jam Sebelum Jadwal Keberangkatan

Waktu kedatangan menjadi faktor penting yang sering diabaikan. Meski sudah memiliki tiket, penumpang tetap disarankan tiba di pelabuhan sekitar dua hingga tiga jam sebelum jadwal keberangkatan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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