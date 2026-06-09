8 Tips Naik Kapal Feri Merak-Bakauheni Agar Tak Terjebak Antrean Panjang, Nomor 1 Wajib Dilakukan

JawaPos.com - Bagaimana cara menyeberang dari Merak ke Bakauheni tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean?

Kuncinya adalah perencanaan perjalanan yang tepat, mulai dari membeli tiket lebih awal hingga memilih jadwal penyeberangan yang tidak terlalu padat.

Rute penyeberangan Merak-Bakauheni menjadi salah satu jalur transportasi tersibuk di Indonesia karena menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera.

Pada periode tertentu, terutama akhir pekan, musim liburan, dan hari besar keagamaan, kepadatan kendaraan di pelabuhan bisa meningkat signifikan.

Agar perjalanan lebih nyaman, calon penumpang perlu memahami sejumlah langkah penting sebelum berangkat. Berikut delapan tips naik kapal feri Merak-Bakauheni agar perjalanan lebih lancar dan terhindar dari antrean panjang.

1. Beli Tiket Ferizy Sejak Jauh Hari Langkah paling penting adalah membeli tiket secara online melalui aplikasi atau situs resmi Ferizy. Hindari membeli tiket secara mendadak karena kuota keberangkatan pada jam-jam favorit sering kali cepat habis.

Idealnya, tiket sudah dipesan minimal satu hari sebelum keberangkatan. Dengan begitu, penumpang memiliki lebih banyak pilihan jadwal dan dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik.

2. Jangan Membeli Tiket Saat Sudah Dekat Pelabuhan Masih banyak pengguna jasa yang baru mencoba membeli tiket ketika hampir tiba di pelabuhan. Padahal, aturan yang diterapkan PT ASDP Indonesia Ferry mewajibkan pembelian tiket dilakukan sebelum memasuki area pelabuhan.

Karena itu, pastikan tiket sudah dibeli ketika masih berada di luar radius pelabuhan. Selain menghindari kendala jaringan internet, langkah ini juga membantu mempercepat proses masuk ke kawasan pelabuhan.