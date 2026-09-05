Kenaikan Volume Kendaraan Serta Perbaikan Bikin Antrean di Ketapang Capai Belasan Kilometer

JawaPos.com – Antrean mengular terjadi di pelabuhan penyeberangan Ketapang, Banyuwangi. Antrean kendaraan yang ingin menyeberang ke luar pulau pun mencapai belasan kilometer pada Sabtu (5/9).

General Manajer PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Media Syahrianto di Banyuwangi, Sabtu (5/9) menyebut antrean kendaraan yang mencapai belasan kilometer dipengaruhi adanya peningkatan volume kendaraan logistik hingga 16 persen dibandingkan periode yang sama bulan sebelumnya.

Selain itu ada juga perbaikan dermaga. Saat ini, sedan gada pelaksanaan proyek perbaikan peningkatan kapasitas menjadi 50 ton satu pasang dermaga di Ketapang (Banyuwangi) dan Gilimanuk (Bali).

"Pengerjaan satu pasang dermaga di lintasan Ketapang-Gilimanuk ini merupakan bagian dari penguatan infrastruktur, dan kesiapan operasional untuk menghadapi periode angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027," ujar Media.

Saat ini, sebanyak 24 kapal berkapasitas besar dioperasikan untuk mengoptimalkan kapasitas angkut, dan enam kapal di antaranya menerapkan pola tiba-bongkar-berangkat (TBB) guna mempercepat proses bongkar muat dan mempersingkat waktu kapal berada di dermaga.

Menurut Media, penyesuaian pola operasional kapal dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kapasitas dermaga, kondisi lalu lintas kendaraan serta aspek keselamatan pelayaran.

"Kami dari ASDP juga terus melakukan koordinasi intensif dengan regulator dan pemangku kepentingan terkait untuk mengatur arus kendaraan, khususnya kendaraan logistik, sekaligus mempercepat penguraian antrean akses menuju pelabuhan," kata dia.

Dia menyatakan ASDP berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan memastikan layanan penyeberangan tetap berjalan optimal."Keselamatan tetap menjadi prioritas utama kami, tanpa mengesampingkan upaya untuk memberikan pelayanan yang semakin baik," ucap Media.