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Sabtu, 3 Oktober 2026 | 01.12 WIB

Ban Meletus, Truk Bermuatan Sapi Terguling di Ruas Tol Jombang-Mojokerto

Petugas menunjukkan ban pecah yang mengakibatkan truk bermuatan sapi terguling di ruas Tol Jombang- Mojokerto (Jomo), Jumat (2/10) siang. (Dok Ditlantas Polda Jatim) - Image

Petugas menunjukkan ban pecah yang mengakibatkan truk bermuatan sapi terguling di ruas Tol Jombang- Mojokerto (Jomo), Jumat (2/10) siang. (Dok Ditlantas Polda Jatim)

JawaPos.com - Insiden kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas Tol Jombang- Mojokerto (Jomo) pada Jumat (2/10) siang. Sebuah truk bermuatan sapi terguling usai mengalami pecah ban. Truk dengan nomor polisi W 9390 K tersebut dikemudikan oleh Nur Ismail (44), warga Banyu Urip RW 9, Gresik.

Kanit PJR Jatim III Ditlantas Polda Jatim, AKP Sudirman membenarkan adanya peristiwa nahas yang terjadi tepatnya di KM 692 Jalur A ruas Tol Jomo pada pukul 12.30 WIB tersebut. "Kendaraan melaju dari arah Ponorogo dengan tujuan Krian, Sidoarjo," ujar AKP Sudirman saat dikonfirmasi JawaPos.com pada Jumat (2/10).

Setibanya di KM 692 A, truk yang membawa muatan hewan ternak tersebut diduga mengalami pecah ban pada bagian kiri belakang. Kondisi ban yang meletus tiba-tiba itu membuat pengemudi kehilangan kendali. Laju truk seketika oleng ke arah kiri hingga menabrak besi pembatas jalan tol atau guardrail.

Benturan keras tersebut membuat bodi truk akhirnya terguling dan terhempas melintang di lajur lambat jalan tol. Beruntung, saat kecelakaan tunggal ini terjadi, arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau lancar, sehingga tidak memicu tabrakan beruntun dengan kendaraan lain di belakangnya.

Akibat peristiwa tersebut, muatan sapi sempat terlepas dari bak kendaraan. Namun berkat kesigapan petugas jalan tol dan kepolisian yang tiba di lokasi, sapi-sapi itu bisa dikondisikan dengan cepat.

Editor: Diar Candra
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