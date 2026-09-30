Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Antara
Rabu, 30 September 2026 | 14.52 WIB

BMKG Prediksi Hujan akan Guyur Jakarta pada Rabu Sore hingga Malam

Ilustrasi hujan (Freepik) - Image

Ilustrasi hujan (Freepik)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta hujan ringan pada Rabu sore hingga malam.

BMKG melalui laman resminya https://bmkg.go.id/ merinci, wilayah DKI Jakarta pada pagi hari seperti Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan cerah hingga cerah berawan.

Memasuki siang hari, wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan diperkirakan udara kabut. Sedangkan Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan cerah berawan.

Lalu, pada sore hingga malam hari wilayah Jakarta diperkirakan hujan ringan hingga sedang.

Suhu udara di Jakarta pagi hari diperkirakan berada pada kisaran minimum 25 derajat hingga 31 derajat Celsius, lalu memasuki siang hari suhu udara mencapai 29 sampai 33 derajat Celsius, sedangkan malam hari mencapai 25 sampai 28 derajat Celcius. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kasus Kematian Sutrimo Naik ke Penyidikan, Ekshumasi akan Digelar Rabu - Image
Kasuistika

Kasus Kematian Sutrimo Naik ke Penyidikan, Ekshumasi akan Digelar Rabu

Senin, 10 Agustus 2026 | 23.36 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok, Rabu 17 Juni 2026: Rezeki Mengalir dari Kerja Keras, Karier Bersinar dan Kesehatan Semakin Membaik - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Besok, Rabu 17 Juni 2026: Rezeki Mengalir dari Kerja Keras, Karier Bersinar dan Kesehatan Semakin Membaik

Rabu, 17 Juni 2026 | 00.55 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok, Rabu 17 Juni 2026: Hubungan Membawa Keberuntungan, Cinta dan Karier Sama-sama Bersinar - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn Besok, Rabu 17 Juni 2026: Hubungan Membawa Keberuntungan, Cinta dan Karier Sama-sama Bersinar

Rabu, 17 Juni 2026 | 00.49 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore