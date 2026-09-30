BMKG Prediksi Hujan akan Guyur Jakarta pada Rabu Sore hingga Malam

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta hujan ringan pada Rabu sore hingga malam.

BMKG melalui laman resminya https://bmkg.go.id/ merinci, wilayah DKI Jakarta pada pagi hari seperti Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan cerah hingga cerah berawan.

Memasuki siang hari, wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan diperkirakan udara kabut. Sedangkan Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan cerah berawan.

Lalu, pada sore hingga malam hari wilayah Jakarta diperkirakan hujan ringan hingga sedang.