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Dinarsa Kurniawan
Jumat, 2 Oktober 2026 | 07.57 WIB

Krisis Air Bersih di Jatim, Guru Sabdo Roso Ajak Warga Kembali Merawat Sendang

Pengajar kawruh asal Kabupaten Kediri, Abdul Latif. (Istimewa) - Image

Pengajar kawruh asal Kabupaten Kediri, Abdul Latif. (Istimewa)

JawaPos.com - Kemarau panjang membuat sejumlah wilayah di Jawa Timur menghadapi persoalan air bersih. Di Kabupaten Pasuruan, hampir 20 ribu warga terdampak kekeringan. Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di Tulungagung, Madiun, dan Sumenep.

Pengajar kawruh asal Kabupaten Kediri, Abdul Latif atau yang dikenal sebagai Guru Sabdo Roso, mengajak masyarakat kembali memperhatikan keberadaan sendang dan sumber mata air di lingkungan masing-masing. Menurut dia, banyak sumber air desa yang mulai ditinggalkan.

"Setiap kemarau kita baru ingat air," kata Latif.

Padahal, lanjut dia, sendang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa selama ratusan tahun. Karena itu, keberadaannya perlu dijaga agar tetap mampu memenuhi kebutuhan warga.

"Sendang itu sudah ratusan tahun menghidupi warga. Kalau tidak dirawat, lama-lama mati," ujarnya.

Latif menyebut tradisi masyarakat Jawa pada masa lalu memiliki cara tersendiri dalam menjaga sumber air. Salah satunya melalui kegiatan bersih desa yang dilakukan bersama-sama di sekitar sumber mata air.

"Bersih desa itu bukan sekadar upacara," tuturnya.

Menurut Latif, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi warga untuk membersihkan sumber air, menanam pohon, sekaligus menjaga hubungan masyarakat dengan lingkungan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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