Polda Jatim Ungkap Kasus Ganjal ATM Lintas Provinsi, Lima Orang Diamankan

AKBP Arbaridi Jumhur (kiri), Kombes Pol Jules Abraham Abast (tengah), serta AKP Fauzi (kanan) saat melakukan konferensi pers di Mapolda Jatim (Polda Jatim).
JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur membongkar komplotan pencurian bermodus ganjal mesin ATM. Aksi kriminal ini melibatkan pelaku dari sejumlah wilayah di luar Jawa Timur.
Lima tersangka diamankan dengan peran berbeda dalam menjalankan aksinya. Para tersangka masing-masing berinisial DD, warga Cilegon, yang berperan sebagai eksekutor pengganjal ATM, lalu MW, warga Tanggamus, sebagai pengalih perhatian korban, kemudian AS, warga Bandung, sebagai pengintip nomor PIN, lantas ADS, warga Sumedang, dan YA, warga Pesawaran, yang berperan sebagai pengemudi.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil penyelidikan Unit III Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim yang berkoordinasi dengan Tim Resmob Bareskrim Polri.
“Polda Jawa Timur melalui Ditreskrimum berhasil mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan bermodus ganjal ATM. Lima orang tersangka telah kami amankan dan proses penyidikan masih terus dikembangkan,” ujar Kombes Pol Abast pada Kamis (1/10).
Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arabaridi Jumhur menjelaskan kelima tersangka diamankan di sejumlah lokasi berbeda. Mulai dari Tangerang, Cikampek, Nagreg-Garut hingga Ciamis.
“Para pelaku tinggal di daerah yang berbeda-beda sehingga proses penyelidikan dan penangkapan dilakukan secara terkoordinasi lintas wilayah bersama Tim Resmob Bareskrim Polri,” kata AKBP Jumhur.
Modus Ganjal ATM Pakai Tusuk Gigi dan Tukar Kartu Korban
Dalam menjalankan aksinya, komplotan tersebut terlebih dahulu menentukan mesin ATM yang menjadi sasaran. Pelaku kemudian mengganjal tempat masuk kartu ATM menggunakan potongan tusuk gigi kayu.
Para pelaku selanjutnya mengamati calon korban yang melakukan transaksi. Ketika korban mengalami kesulitan menggunakan kartu ATM, salah satu tersangka berpura-pura menawarkan bantuan.
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Jawa Pos
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