BEM Sebut Aksi Pengibaran Bendera Bintang Kejora Bukan Mahasiswa USTJ tapi Anggota KNPB

BEM USTJ sampaikan pernyataan pengibaran Bendera Bintang Kejora tidak dirancang atau digerakkan mahasiswa. (Istimewa)
JawaPos.com - Peristiwa pengibaran Bendera Bintang Kejora di lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) disebut merupakan inisiatif Komite Nasional Papua Barat (KNPB), bukan dirancang atau digerakkan mahasiswa USTJ.
Menurut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USTJ Aleksx Omiage Yow, kampus merupakan ruang pendidikan yang harus dijaga sebagai tempat belajar, berdiskusi, menyampaikan gagasan, serta mempersiapkan generasi muda Papua untuk mengambil bagian dalam pembangunan.
”Karena itu, kami tidak ingin mahasiswa USTJ ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan pihak lain,” kata Aleksx Omiage Yow.
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BEM USTJ memahami pemerintah dan aparat keamanan memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban umum.
Menurut Aleksx Omiage Yow, dalam konteks Papua, keamanan dan stabilitas merupakan bagian penting untuk memastikan pendidikan, pembangunan, pelayanan publik, dan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik.
”Karena itu, kami tidak menempatkan mahasiswa sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah dalam upaya menjaga keamanan,” ujar Aleksx Omiage Yow.
Sebaliknya, BEM mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Papua.
Pihaknya juga memahami aparat menjalankan tugas untuk mencegah berbagai tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban.
”Upaya tersebut harus tetap dilakukan berdasar fakta, hukum, dan informasi yang jelas sehingga tidak ada pihak yang menjadi korban yang tak perlu,” tandas Aleksx Omiage Yow.
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Jawa Pos
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