Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Latu Ratri Mubyarsah
Kamis, 1 Oktober 2026 | 13.51 WIB

BEM Sebut Aksi Pengibaran Bendera Bintang Kejora Bukan Mahasiswa USTJ tapi Anggota KNPB

BEM USTJ sampaikan pernyataan pengibaran Bendera Bintang Kejora tidak dirancang atau digerakkan mahasiswa. (Istimewa) - Image

BEM USTJ sampaikan pernyataan pengibaran Bendera Bintang Kejora tidak dirancang atau digerakkan mahasiswa. (Istimewa)

JawaPos.com - Peristiwa pengibaran Bendera Bintang Kejora di lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) disebut merupakan inisiatif Komite Nasional Papua Barat (KNPB), bukan dirancang atau digerakkan mahasiswa USTJ.

Menurut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USTJ Aleksx Omiage Yow, kampus merupakan ruang pendidikan yang harus dijaga sebagai tempat belajar, berdiskusi, menyampaikan gagasan, serta mempersiapkan generasi muda Papua untuk mengambil bagian dalam pembangunan.

”Karena itu, kami tidak ingin mahasiswa USTJ ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan pihak lain,” kata Aleksx Omiage Yow.

BEM USTJ memahami pemerintah dan aparat keamanan memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban umum.

Menurut Aleksx Omiage Yow, dalam konteks Papua, keamanan dan stabilitas merupakan bagian penting untuk memastikan pendidikan, pembangunan, pelayanan publik, dan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik.

”Karena itu, kami tidak menempatkan mahasiswa sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah dalam upaya menjaga keamanan,” ujar Aleksx Omiage Yow.

Sebaliknya, BEM mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Papua.

Pihaknya juga memahami aparat menjalankan tugas untuk mencegah berbagai tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban.

”Upaya tersebut harus tetap dilakukan berdasar fakta, hukum, dan informasi yang jelas sehingga tidak ada pihak yang menjadi korban yang tak perlu,” tandas Aleksx Omiage Yow.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Indonesia Tolak Tudingan Solomon dan Vanuatu Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Sistematis di Papua - Image
Internasional

Indonesia Tolak Tudingan Solomon dan Vanuatu Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Sistematis di Papua

Selasa, 29 September 2026 | 20.08 WIB

PM Solomon Singgung Situasi HAM di Papua, Presiden Prabowo Diminta Bertindak Tegas - Image
Internasional

PM Solomon Singgung Situasi HAM di Papua, Presiden Prabowo Diminta Bertindak Tegas

Selasa, 29 September 2026 | 04.10 WIB

Panglima TNI: Penanganan OPM di Papua Dilakukan Melalui Operasi Keamanan dan Pendekatan Teritorial - Image
Hankam

Panglima TNI: Penanganan OPM di Papua Dilakukan Melalui Operasi Keamanan dan Pendekatan Teritorial

Senin, 28 September 2026 | 02.11 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore