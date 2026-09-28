Kapolri Dorong 6.027 Mahasiswa UMSU Jadi Penggerak Indonesia Menuju 2045

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mendorong generasi muda tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menciptakan peluang dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat. Pesan itu disampaikan di hadapan 6.027 mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dilansir dari materi yang disampaikan dalam kuliah umum Kapolri pada Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) UMSU 2026, Senin (28/9/2026), generasi muda dinilai menjadi salah satu kekuatan strategis Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Bonus demografi yang diperkirakan mencapai momentum pada 2030–2035 menjadi peluang bagi Indonesia untuk membangun masa depan melalui generasi yang berpendidikan, berkarakter, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Di tengah perubahan teknologi, kecerdasan buatan, dinamika geopolitik, serta perubahan sosial dan ekonomi, Kapolri mengajak mahasiswa melihat perubahan bukan hanya sebagai tantangan. Perubahan juga menjadi ruang untuk tumbuh, berkarya, dan mengambil peran.

Mahasiswa didorong menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan beradaptasi. Pendidikan, menurut pesan dalam kuliah umum tersebut, perlu berjalan beriringan dengan pembangunan karakter dan integritas.

Penguasaan teknologi juga harus dilakukan secara bijak dan produktif. Mahasiswa diharapkan berani berkarya serta mengambil peran di tengah masyarakat agar tidak sekadar mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan.

Mahasiswa Diminta Jadi Agen Perubahan Peran mahasiswa juga diarahkan melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Di lingkungan kampus, mahasiswa didorong ikut menjaga suasana yang aman dan kondusif dengan menolak narkoba, kekerasan, perundungan, intoleransi, serta berbagai tindakan yang dapat mengganggu persatuan.

Kontribusi tersebut juga diharapkan berlanjut di luar kampus. Mahasiswa dapat mengambil peran sebagai agen perubahan, mendukung program pembangunan sesuai bidang keilmuan, memberdayakan masyarakat, mengembangkan kewirausahaan, serta menjadi pelopor keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).