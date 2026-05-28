Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 28 Mei 2026 | 20.34 WIB

Cuma 30 Sekolah Terpilih di Indonesia, SMA Al Hikmah Surabaya Wakili Surabaya di SMA Unggul Garuda Transformasi

Kepala SMA Al Hikmah Surabaya bersama civitas sekolah usai penetapan sebagai SMA Unggul Garuda Transformasi 2026. (SMA Al Hikmah Surabaya)

JawaPos.com — SMA Al Hikmah Surabaya resmi ditetapkan sebagai SMA Unggul Garuda Transformasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia pada 2026. Sekolah berbasis karakter Islami itu menjadi satu-satunya wakil Kota Surabaya dari total 30 SMA dan MA terbaik nasional yang lolos seleksi program strategis menuju Indonesia Emas 2045.

Penetapan tersebut menjadi capaian besar karena SMA Al Hikmah Surabaya berhasil melewati proses seleksi ketat bersama ratusan sekolah unggulan dari seluruh Indonesia.

Di tingkat Jawa Timur, hanya dua sekolah yang berhasil masuk dalam program nasional tersebut.

Mengapa SMA Al Hikmah Surabaya Jadi Sorotan Nasional?
SMA Al Hikmah Surabaya mencuri perhatian setelah resmi masuk jajaran SMA Unggul Garuda Transformasi 2026 yang digagas pemerintah pusat.

Program itu dirancang untuk memperkuat kualitas sekolah terbaik melalui peningkatan kapasitas guru, budaya riset, inovasi, hingga kolaborasi global.

Status tersebut terasa semakin spesial karena SMA Al Hikmah Surabaya menjadi satu-satunya sekolah di Surabaya yang memperoleh kepercayaan dari pemerintah pusat.

Di tengah persaingan ratusan SMA dan MA unggulan nasional, sekolah ini berhasil menunjukkan kualitas pendidikan yang dinilai layak menjadi bagian dari transformasi pendidikan Indonesia.

Kepala SMA Al Hikmah Surabaya, Ansari Setyo Prabowo, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.

Menurutnya, kepercayaan itu menjadi amanah besar sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan sekolah.

“Alhamdulillah, penetapan ini merupakan anugerah sekaligus amanah besar bagi SMA Al Hikmah Surabaya. Kepercayaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat karakter siswa, serta mempersiapkan generasi yang mampu bersaing di tingkat global tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam yang menjadi fondasi pendidikan kami,” ujarnya.

