Dinkes Jabar Deteksi 65 Kasus Influenza A atau Flu Babi

Ilustrasi influenza. (Magnific)
JawaPos.com - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mendeteksi setidaknya 65 kasus positif influenza tipe A atau dikenal flu babi (H1N1) di Kota Bandung.
Temuan itu berdasar hasil pemeriksaan sistematis Whole Genome Sequencing (WGS) di Laboratorium Kesehatan (Labkes) Jabar.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Raden Vini Adiani Dewi mengungkapkan, jumlah tersebut merupakan data pasien yang bersedia menjalani uji swab dan pemeriksaan WGS.
Menurut dia, potensi kasus riil di lapangan diperkirakan jauh lebih tinggi akibat ketiadaan fasilitas di kabupaten/kota dan keengganan diperiksa di fasilitas swasta karena keterbatasan biaya.
"Yang sudah masuk ke kami itu sementara di daftar itu sekitar 65 kasus. Yang diperiksa swab-nya ya. Jadi, memang kalau secara yang diperiksa itu masuk ke kami ada 65 kasus di Kota Bandung ini," ujar Vini dilansir dari Antara.
Vini membeberkan, keunikan utama influenza tipe A dibanding flu biasa terletak pada daya tularnya yang sangat cepat.
Selain itu tingkat keparahan gejala yang memicu gelombang kekhawatiran masyarakat, hingga meningkatkan angka keterisian rumah sakit di Kota Bandung atas permintaan pasien.
"Kalau flu itu dari golongan virus yang berbeda dengan influenza tipe A ini. Influenza tipe A yang sekarang banyak beredar itu adalah lebih dikenal di flu babi ya, H1N1," terang Vini Adiani Dewi.
"Keunikannya satu, mudah menular. Yang kedua, gejalanya lebih berat dari flu. Ada sakit kepala, panas badan tinggi, pegal-pegal, lemas," sambung Vini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022