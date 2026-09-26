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Antara
Sabtu, 26 September 2026 | 19.47 WIB

Dinkes Jabar Deteksi 65 Kasus Influenza A atau Flu Babi

Ilustrasi influenza. (Magnific) - Image

Ilustrasi influenza. (Magnific)

JawaPos.com - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mendeteksi setidaknya 65 kasus positif influenza tipe A atau dikenal flu babi (H1N1) di Kota Bandung.

Temuan itu berdasar hasil pemeriksaan sistematis Whole Genome Sequencing (WGS) di Laboratorium Kesehatan (Labkes) Jabar.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Raden Vini Adiani Dewi mengungkapkan, jumlah tersebut merupakan data pasien yang bersedia menjalani uji swab dan pemeriksaan WGS.

Menurut dia, potensi kasus riil di lapangan diperkirakan jauh lebih tinggi akibat ketiadaan fasilitas di kabupaten/kota dan keengganan diperiksa di fasilitas swasta karena keterbatasan biaya.

"Yang sudah masuk ke kami itu sementara di daftar itu sekitar 65 kasus. Yang diperiksa swab-nya ya. Jadi, memang kalau secara yang diperiksa itu masuk ke kami ada 65 kasus di Kota Bandung ini," ujar Vini dilansir dari Antara.

Vini membeberkan, keunikan utama influenza tipe A dibanding flu biasa terletak pada daya tularnya yang sangat cepat.

Selain itu tingkat keparahan gejala yang memicu gelombang kekhawatiran masyarakat, hingga meningkatkan angka keterisian rumah sakit di Kota Bandung atas permintaan pasien.

"Kalau flu itu dari golongan virus yang berbeda dengan influenza tipe A ini. Influenza tipe A yang sekarang banyak beredar itu adalah lebih dikenal di flu babi ya, H1N1," terang Vini Adiani Dewi.

"Keunikannya satu, mudah menular. Yang kedua, gejalanya lebih berat dari flu. Ada sakit kepala, panas badan tinggi, pegal-pegal, lemas," sambung Vini.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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