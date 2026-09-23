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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 24 September 2026 | 01.30 WIB

3 Hal Penting yang Wajib Diketahui Orang Tua soal Influenza Anak Menurut IDAI

Ilustrasi seorang anak terserang influenza A. (Magnific) - Image

Ilustrasi seorang anak terserang influenza A. (Magnific)

JawaPos.com - Orang tua diminta lebih peka terhadap perubahan kondisi anak saat terserang influenza. Sebab, turunnya demam belum tentu menandakan kondisi anak sudah aman.

Ikatan Dokter Anak Indonesia mencatat sedikitnya ada tiga hal yang perlu diketahui dan dipantau orang tua terkait influenza pada anak.  

Prof. Dr. dr. Anggraini Alam, Sp.A, Subsp IPT(K) mengatakan, anak belum selalu mampu mengenali dan menyampaikan keluhan yang dirasakannya.

Karena itu, orang tua maupun pengasuh menjadi radar utama untuk memantau kondisi anak selama sakit.

“Radar terbaik adalah pada orang tua serta pengasuhnya. Yang namanya penyakit itu enggak datang sendiri-sendiri. Jadi, oh ada demam. Lihat aktivitas anak,” ujarnya, Rabu (23/9).

Dia menjelaskan, saat influenza, orang tua perlu melihat bagaimana perilaku anak setelah demam turun.

Jika setelah demam mereda anak kembali aktif, banyak berceloteh seperti biasa, masih mau minum, dan tetap buang air kecil, kondisi tersebut menjadi tanda yang relatif baik.

Namun, orang tua perlu memastikan demam yang turun memang diikuti dengan perbaikan kondisi anak, bukan sekadar akibat pemberian obat penurun panas.

“Kalau anak sedang demam, masih loyo. Tetapi begitu demamnya turun, apakah turun dengan sendirinya atau turun karena dikompres atau minum antipiretik seperti parasetamol,” jelasnya.

“(Kalau) dia beraktivitas seperti biasa, celotehannya seperti biasa, aman,“ lanjut dr Anggraini.

Editor: Bayu Putra
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