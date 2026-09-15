23 Kilometer Pantai Karawang Alami Abrasi, Bibit, Pohon Mangrove Diperlukan

JawaPos.com - Abrasi masih menjadi persoalan di wilayah pesisir Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Berdasar data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang pada 2020, lebih dari 23 kilometer garis pantai di wilayah tersebut berada dalam kondisi abrasi yang buruk.

Pohon Mangrove pun menjadi hal yang sentral untuk mengatasi hal ini.

Kondisi itu menjadi salah satu alasan dilakukannya penanaman 1.000 bibit mangrove di Pantai Jaya Bahari, Desa Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar, Karawang.

Kegiatan tersebut digelar Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang bersama Unicharm Indonesia dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia.

Mangrove memiliki peran penting dalam menjaga kawasan pesisir.

Vegetasi tersebut dapat membantu menyerap karbon, melindungi garis pantai dari gelombang tinggi, serta mengurangi risiko erosi dan abrasi.

Hari Mangrove Sedunia diperingati setiap 26 Juli.