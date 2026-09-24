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Wahyu Wisnu Wardhana
Kamis, 24 September 2026 | 18.14 WIB

Polresta Sidoarjo Masuk Sekolah, Tanamkan Sadar Hukum pada Pelajar dan Cegah Radikalisme

Jajaran Polresta Sidoarjo di sekolah-sekolah (Istimewa). - Image

Jajaran Polresta Sidoarjo di sekolah-sekolah (Istimewa).

JawaPos.com - Polresta Sidoarjo Jawa Timur berupaya meningkatkan kesadaran hukum pada pelajar di seluruh sekolah yang ada di Sidoarjo. Langkah ini diharapkan membuat pelajar sejak awal memiliki kepatuhan pada hukum.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing melalui Kasat Binmas Polresta Sidoarjo Kompol Inggit Prasetiyanto mengatakan lewat sosialisasi rutin ke beberapa sekolah pihaknya memberikan edukasi komprehensif mengenai urgensi kepatuhan terhadap hukum dan pencegahan perilaku menyimpang.

Tak hanya itu, penerapan pola pergaulan yang sehat, baik di lingkungan institusi pendidikan maupun dalam kehidupan bermasyarakat juga dipaparkan dihadapan para pelajar di sekolah.

"Kami ingin menanamkan budaya tertib peraturan dan undang-undang yang berlaku sekaligus mengantisipasi potensi kenakalan remaja, perundungan (bullying), dan penyebaran paham radikalisme di lingkungan sekolah," ujar Kompol Inggit pada Rabu (23/9). Ia menjelaskan materi penunjang yang disampaikan meliputi strategi pencegahan perundungan, radikalisme, dan pelecehan seksual.

Melalui pemaparan ini peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dampak negatif dari tindakan-tindakan tersebut, memiliki komitmen untuk menolak segala bentuk pelanggaran hukum, serta bersikap proaktif dalam melaporkan indikasi peristiwa yang mengancam keselamatan diri maupun orang lain.

Editor: Diar Candra
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