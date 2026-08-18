Polresta Sidoarjo Sabet Rekor MURI karena Layani Urus SIM 24 Jam Nonstop

JawaPos.com – Peringatan HUT ke - 81 Kemerdekaan Indonesia terasa istimewa bagi Polresta Sidoarjo. Hal ini karena bersamaan dengan diterimanya penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

Penghargaan MURI ini diterima terkait dengan inovasi pelayanan publik yang dilakukan Polresta Sidoarjo pada bulan kemerdekaan tahun ini. Yakni pengurusan surat izin mengemudi (SIM) yang digelar 24 jam nonstop selama 17 hari, dimulai pada 30 Juli hingga 15 Agustus 2026.

Penghargaan rekor MURI tersebut diterima Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing didampingi Kasat Lantas Polresta Sidoarjo Kompol Yudhi Anugrah Putra. Penghargaan diberikan usai pelaksanaan upacara HUT RI di slun-alun Sidoarjo, Senin (17/8).

Program SIM Keliling Sahabat Sidoarjo 24 jam nonstop selama 17 hari merupakan bentuk inovasi Satlantas Polresta Sidoarjo dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi berkendara, khususnya memperhatikan masa berlaku SIM. Sebab masih saja ada warga yang tidak memperhatian masa berlaku SIM dan belum mengurusnya.

Kombes. Pol. Christian Tobing mengatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan Polri atas bimbingan serta dukungan yang diberikan. Termasuk mengapresiasi kerja keras dan kerja ikhlas seluruh personel yang terlibat, serta perhatian masyarakat terhadap pentingnya memperpanjang SIM tepat waktu.

”Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama. Terima kasih atas bimbingan pimpinan Polri, kerja keras dan kerja ikhlas seluruh anggota, serta masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya masa berlaku SIM dan mendukung terciptanya ketertiban dan keselamatan berlalu lintas,” ujarnya.

Sementara itu Kompol Yudhi Anugrah Putra menegaskan bahwa penghargaan MURI tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Satlantas Polresta Sidoarjo untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan publik. ”Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat," ujar Kompol Yudhi.

Ia menegaskan, Satlantas Polresta Sidoarjo akan terus berupaya menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan SIM.