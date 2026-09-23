Puncak Setampol Gunung Rinjani Lombok Terbakar, Tim Pemadam Turun

JawaPos.com – Kawasan Gunung Rinjani, Lombok, NTB, tepatnya di puncak Setampol Torean mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Selasa (22/9) malam.

Sejak pagi tadi, Rabu (23/9), Tim gabungan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) berjibaku memadamkan api.

"Lokasi kejadian kebakaran berada di luar jalur pendakian Gunung Rinjani," terang Kasubag Tata Usaha Balai TNGR NTB Astekita Ardi di Mataram, Rabu (23/9) sebagaimana dilansir dari Antara.

Ia menjelaskan, karhutla di kawasan Puncak Setampol, Resor Torean dilaporkan terjadi Selasa (22/9) pukul 18.50 Wita.

Berdasarkan laporan tersebut, Balai TNGR menyiapkan tim pemadam sembari melakukan asesmen terhadap medan maupun luasan kebakaran.

Meski demikian, personel pemadam kebakaran tidak langsung berangkat tadi malam.

"Mempertimbangkan faktor keselamatan personel dan waktu kejadian yang telah memasuki malam hari, keberangkatan tim dilaksanakan pada hari ini (Rabu)," katanya.

Hingga saat ini, data terkait luas area yang terbakar, penyebab kebakaran, kondisi vegetasi yang terdampak, serta perkembangan penanganan masih dalam proses asesmen.

"Petugas saat ini sedang melakukan upaya pemadaman," katanya.