Puncak Setampol Gunung Rinjani Lombok Terbakar, Tim Pemadam Turun

Kepulan asap diduga kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu (23/9/2026). (Humas Balai TNGR via Antara)
JawaPos.com – Kawasan Gunung Rinjani, Lombok, NTB, tepatnya di puncak Setampol Torean mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Selasa (22/9) malam.
Sejak pagi tadi, Rabu (23/9), Tim gabungan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) berjibaku memadamkan api.
"Lokasi kejadian kebakaran berada di luar jalur pendakian Gunung Rinjani," terang Kasubag Tata Usaha Balai TNGR NTB Astekita Ardi di Mataram, Rabu (23/9) sebagaimana dilansir dari Antara.
Ia menjelaskan, karhutla di kawasan Puncak Setampol, Resor Torean dilaporkan terjadi Selasa (22/9) pukul 18.50 Wita.
Berdasarkan laporan tersebut, Balai TNGR menyiapkan tim pemadam sembari melakukan asesmen terhadap medan maupun luasan kebakaran.
Meski demikian, personel pemadam kebakaran tidak langsung berangkat tadi malam.
"Mempertimbangkan faktor keselamatan personel dan waktu kejadian yang telah memasuki malam hari, keberangkatan tim dilaksanakan pada hari ini (Rabu)," katanya.
Hingga saat ini, data terkait luas area yang terbakar, penyebab kebakaran, kondisi vegetasi yang terdampak, serta perkembangan penanganan masih dalam proses asesmen.
"Petugas saat ini sedang melakukan upaya pemadaman," katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat dan pengunjung untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan kawasan gunung Rinjani Lombok.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu
10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022