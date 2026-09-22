2 Pegawai SPPG di Tulungagung Keciduk Nyabu, Dalih Biar Kuat Lembur

JawaPos.com - Dua pegawai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tulungagung, Jawa Timur, keciduk menggunakan sabu-sabu. Keduanya mengaku memakai narkotika karena coba-coba sekaligus dalih agar kuat bekerja pada malam hari.

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tulungagung, Jawa Timur Wasbeka Abie Yuwono, mengatakan kasus tersebut terungkap setelah Polres Tulungagung mengajukan permohonan pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) terhadap dua orang yang diamankan terkait penyalahgunaan narkotika.

"Awalnya dari jajaran Polres Tulungagung meminta agar kami melakukan TAT kepada dua orang ini," katanya dikutip Antara, Selasa (22/9).

Abie mengatakan, keduanya diamankan di tempat kos masing-masing. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, mereka menggunakan sabu-sabu karena alasan coba-coba dan untuk meningkatkan stamina saat bekerja pada malam hari.

"Kalau sesuai pengakuan mereka, coba-coba agar mereka kuat saat bekerja pada malam hari," ujarnya.

Hasil asesmen menunjukkan, tingkat keterlibatan kedua pelaku berbeda sehingga rekomendasi yang dikeluarkan BNNK juga tidak sama.

Di mana, satu orang direkomendasikan menjalani rehabilitasi karena dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika, sementara satu orang lainnya tetap menjalani proses hukum setelah ditemukan indikasi keterkaitan dengan jaringan peredaran narkotika.

Mekanisme asesmen terpadu itu, lanjut Abie, dilakukan untuk memastikan penanganan kasus narkotika dilakukan secara tepat.